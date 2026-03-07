Imagini de la aniversarea Biancăi Drăgușanu. Iubita lui Gabi Bădălău a primit cadouri de zeci de mii de euro

Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru gustul său pentru evenimente luxoase, iar aniversarea de anul acesta nu a făcut excepție. Iubita lui Gabi Bădălău a ales un restaurant din Turcia cu un decor realizat în nuanțe de roșu, cu lumânări, aranjamente elegante și elemente exclusiviste.

Bianca Drăgușanu a ales o ținută elegantă, complet neagră, formată din pantaloni și un sacou cu manșete de blană, care i-a evidențiat stilul sofisticat. Și Gabi Bădălău a optat pentru o apariție elegantă, ținuta sa potrivindu-se perfect cu atmosfera exclusivistă a evenimentului.

Cadouri de lux pentru aniversare

Ziua de naștere a venit și cu surprize spectaculoase. Bianca Drăgușanu a primit două cadouri de mare valoare de la un brand de lux.

Unul dintre ele este o geantă exclusivistă, despre care se spune că ar fi realizată din aur. Prețul unei astfel de creații este estimat la aproximativ 30.000 de euro.

De asemenea, vedeta a primit și un colier de la același brand, evaluat între 8.000 și 10.000 de euro. Bianca Drăgușanu a publicat imagini cu ambele cadouri pe rețelele de socializare, iar fanii au reacționat imediat la surprizele impresionante.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, o relație cu suișuri și coborâșuri

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău formează un cuplu de mai mulți ani. Relația lor a trecut prin mai multe episoade de despărțire și împăcare, însă cei doi par mai fericiți ca niciodată în prezent.

Vedeta a mărturisit de-a lungul timpului că relația lor se bazează pe încredere și pe dorința de a merge mai departe împreună, chiar și după momentele dificile. „Fiecare om are niște limite. Eu acum nu îți vorbesc despre el sau despre relația mea, sau despre ce aș putea sau nu aș putea. Îmi place să gândesc constructiv. Dacă spun ce nu aș putea, ar fi deja o relație distructivă. Pot să spun că fac întotdeauna ce simt”, declara ea, la „Viața fără filtru”.