Zi de neuitat pentru familia lui Mugur Mihăescu! Ivona, fiica celebrului actor cunoscut pentru rolul lui Garcea, a spus „DA” într-o ceremonie civilă desfășurată într-un decor de poveste. Evenimentul a avut loc în aer liber, în fața unei clădiri cu arhitectură istorică, înconjurată de vegetație luxuriantă și luminată de un soare blând de vară.

Discretă și rafinată, Ivona Mihăescu a impresionat prin eleganță și bun gust. Tânăra a ales o rochie albă spectaculoasă, decorată cu paiete fine și pene aplicate, accesorizată cu pantofi stiletto argintii și o coafură lejeră, care i-a pus în valoare naturalețea și trăsăturile delicate. Stabilită de ani buni la Londra, Ivona a urmat studii universitare de prestigiu și și-a construit o carieră solidă departe de lumina reflectoarelor, obținând recent și cetățenia britanică.

Mugur Mihăescu, emoționat la cununia fiicei sale

Nelipsit de la marele eveniment, Mugur Mihăescu a fost un socru mic emoționat și extrem de mândru. Actorul, renumit pentru umorul său, a lăsat deoparte costumul de Garcea, dar a păstrat zâmbetul cald și spiritul jovial care l-au consacrat. Alături de fiica sa, Mugur s-a fotografiat cu invitații, bucurându-se din plin de acest moment special din viața Ivonei.

Atmosfera evenimentului a fost una elegantă și restrânsă, cu invitați apropiați, îmbrăcați în tonuri deschise și accesorizati discret. Dress code-ul a fost respectat cu rafinament, contribuind la farmecul unei zile care a îmbinat perfect simplitatea cu eleganța.

Mugur Mihăescu a vorbit adesea cu mândrie despre Ivona, spunând că este „un copil care a reușit în viață și l-a depășit la multe capitole”.

Cum se înțelege Mugur Mihăescu cu iubitul fiicei sale

Iubitul Ivonei este pe placul actorului, care spune despre el că îi este ca un frate. La podcastul lui Cătălin Măruță, Mugur Mihăescu a descris-o pe fiica sa ca fiind femeia perfectă din punctul lui de vedere, însă consideră că tot meritul aparține soției sale. Nu a fost niciodată nu tată sever, ci și-a dorit ca fiica lui să se dezvolte în cel mai frumos mod.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa`, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”.