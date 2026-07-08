Noi lucrări de asfaltare pe podul suspendat peste Dunăre

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat că, în perioada 6-10 iulie, vor avea loc noi lucrări de asfaltare pe podul suspendat peste Dunăre, în zona Brăila.

Programul intervențiilor este următorul:

6 iulie – încep lucrările în zona rostului de la Jijila;

– încep lucrările în zona rostului de la Jijila; 7 iulie – lucrările continuă în zona rostului de la Brăila;

– lucrările continuă în zona rostului de la Brăila; 9 și 10 iulie – după executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, va fi așternut stratul de uzură.

Reprezentanții DRDP le solicită șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Restricții temporare pentru șoferi

Autoritățile responsabile de administrarea infrastructurii rutiere atrag atenția că, pe durata lucrărilor, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona podului.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în apropierea șantierului și să respecte toate restricțiile impuse pentru evitarea incidentelor și fluidizarea traficului.

Podul de la Brăila, reasfaltat pentru a șasea oară

De la inaugurarea din iulie 2023, structura podului de la Brăila a fost reasfaltată complet pe ambele căi de rulare, inclusiv în anii 2024 și 2025. Problemele au fost generate inițial de utilizarea unei mixturi asfaltice nepotrivite pentru structura cu platelaj ortotrop a podului, conform unei expertize tehnice realizate de un expert autorizat MDRAP în mai 2024.

La scurt timp după darea sa în folosință, șoferii au observat denivelări și șuruburi slăbite, ceea ce a determinat CNAIR să solicite constructorului remedierea problemelor.

A cincea asfaltare a fost realizată în primăvara anului trecut, folosindu-se, de asemenea, o rețetă modificată de asfalt. Cu toate acestea, în august anul trecut au fost constatate din nou probleme la suprafața carosabilă, la doar o lună după redeschiderea completă a circulației și finalizarea procedurilor de recepție a lucrărilor executate până atunci.

Potrivit administratorului drumurilor, obiectivul actualelor lucrări este îmbunătățirea stării suprafeței de rulare și menținerea exploatării podului în condiții de siguranță.

Podul suspendat are o lungime totală de 1,9 kilometri deasupra Dunării. Structura sa include trei deschideri principale: una de 1.120 m și două laterale de 489,6 m pe malul Brăila și 364,6 m pe malul Tulcea. În plus, există două viaducte de acces de 110 m fiecare.

Drumul principal oferă două benzi pe sens, conectând județele Brăila și Tulcea. Un drum secundar cu o bandă pe sens, lung de 4,3 km, face legătura cu orașul Măcin. Podul este dotat cu un sistem de dezumidificare pentru toate componentele sale, inclusiv tablierul metalic și cablurile. Acest sistem asigură un mediu anticoroziv, menținând umiditatea relativă sub 40%. Cablurile sunt izolate și protejate împotriva coroziunii. Tablierul, construit din 86 de segmente metalice, fiecare cântărind în medie 250 de tone, beneficiază, de asemenea, de protecție anticorozivă.

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