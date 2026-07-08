Vlad Voiculescu și-a fundamentat atacul pe o știre apărută pe g4media.ro, dar care se bazează pe surse anonime.

„M-am tot întrebat ce s-a întâmplat că Pfizer a executat România blocând plățile către Romatsa în timp ce toți știam că negocierile sunt în curs. Așa ne spusese Alexandru Rogobete și Alexandru Nazare în Aprilie când au fost la Washington pentru a se vedea cu compania Pfizer. Tocmai am citit o investigație a G4Media care – dacă este confirmată – e echivalentă cu o trădare de țară”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

În esență, informația publicată pe surse anonime era că, la întâlnirea din aprilie de la Washington dintre miniștrii Sănătății și Finanțelor și reprezentanții Pfizer, s-au stabilit două lucruri: negocierile privind datoria de 600 de milioane de euro să rămână confidențiale, iar ministrul de atunci al Sănătății, Alexandru Rogobete, să transmită o listă cu medicamentele de care România are nevoie, urmând ca acestea să fie luate în calcul în contul datoriei.

„Cred că domnul Rogobete datorează României niște explicații. Sper ca acestea să existe și ca totul să fie doar o eroare de interpretare a cuiva”, a conchis Vlad Voiculescu.

Rogobete a replicat tot pe Facebook: „Da, în aprilie 2026, am început și participat la o posibilǎ negociere cu Pfizer în calitate de ministrul al Sănătății, în interesul României și românilor, cu un mandat clar de la Guvern. Culmea ipocriziei este că deși am părăsit funcția de ministru la două sau trei zile după întâlnirea de la Washington DC, unul dintre foștii miniștrii care sunt fix cauza achiziției fără discernământ a unui număr absurd de mare de doze de vaccinuri anti-COVID mă acuză de trădare de țarǎ! Voi care ați îndatorat țara asta cu aproape 1 miliard de euro, aveți tupeu sǎ vorbiți de trǎdare de țarǎ?”.

„Ce scriu aici nu este un atac la persoană, este o stare de fapt pe care o transmit cu responsabilitate pentru că, indiferent de mine (acum o țintă de oportunitate a unui mincinos), oamenii trebuie să știe adevărul și adevărul este că Vlad ”wasnt me” Voiculescu minte senin și țese conspirații cu obiectivul vizibil de a deturna atenția de la sine”, a continuat fostul ministru PSD al Sănătății.

El a spus că nu a existat nicio clauză de confidențialitate în cadrul întâlnirii de la Washington: „Nu a existat nici un agreement scris, un NDA sau o condiționalitate de vreun fel atașată discuției”. Iar în ceea ce privește „lista de medicamente inovatoare produse de Pfizer care ar putea deschide baza unei negocieri”, aceasta „este emisă de direcția farmaceutică din Ministerul Sănătății” și „există în Ministerul Sǎnǎtǎții, nu am plecat cu ea acasǎ”.

În final, Rogobete l-a acuzat pe Voiculescu de faptul că a dat informații pe surse, false, la g4media.ro: „Nu îmi permit să întreb care sunt sursele la care fac referire în articol, dar dacă printre ele se află Vlad Vasile Voiculescu, le transmit că este o sursă mincinoasă”.

Reamintim că o instanță belgiană a obligat Polonia și România, la începutul lunii aprilie, să își respecte contractele cu Pfizer și să preia vaccinuri anti-COVID în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Din această sumă, României îi revin aproximativ 600 de milioane de euro de plătit, ca urmare a faptului că în 2021 a comandat dozele de vaccinuri, iar în 2023 a refuzat să mai recepționeze dozele.

În acest context, ROMATSA a fost notificată de EUROCONTROL că, începând din 30 iunie, a fost instituită o poprire asigurătorie-executorie, în cadrul executării silite începute de Pfizer România împotriva statului român. ROMATSA a apelat la casa de avocatură din Belgia care a reprezentat-o în cazuri similare pentru a analiza opțiunile legale, inclusiv suspendarea executării măsurii.

Mai reamintim că Vlad Voiculescu este urmărit penal de DNA de aproape 3 ani, alături de Florin Cîțu și Ioana Mihăilă, în dosarul achiziției vaccinurilor anti-COVID în pandemie, dar dosarele sunt blocate în justiție.

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