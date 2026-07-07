Tanczos Barna susține marți, 7 iulie, în urma unei întâlniri cu reprezentanții producătorilor din sectorul vitivinicol, că programul multianual necesar repornirii sistemului poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline.

„În cadrul întâlnirii, reprezentanții organizațiilor profesionale din acest sector au cerut ferm punerea în funcțiune a sistemului național antigrindină, pentru a proteja culturile de viță de vie de pagubele provocate de grindină. Programul multianual necesar repornirii sistemului poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline”, a precizat ministrul.

Acesta a propus relansarea temporară a sistemului până în 2028. „În perioada interimatului pregătim lansarea programului în dezbatere publică și am reiterat propunerea mea de a reporni acest sistem pentru o perioadă limitată (2026-2028), timp în care vor putea fi analizate și identificate cele mai potrivite soluții tehnologice pentru protecția culturilor pe termen lung”, a mai adăugat acesta.

Tanczos Barna a mai anunțat deblocarea unor fonduri europene esențiale din Planul Strategic PAC pentru a veni în sprijinul cramelor și podgoriilor românești.

„Totodată, analizăm lansarea în cel mai scurt timp posibil a unor măsuri de sprijin pentru sector, prin deschiderea apelurilor de proiecte pentru intervențiile destinate sectorului vitivinicol din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, aflate în prezent în analiză la Ministerul Agriculturii”, a conchis ministrul interimar al agriculturii.

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