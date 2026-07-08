Dacă pe 1 iulie, în prima zi de ridicare a plafonării, motorina cea mai ieftină costa 9,24 de lei/l, miercuri, 8 iulie 2026, ea costă 9,43 de lei/litru, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Pe 30 iunie, cel mai mic preț din București era de 9,18 lei/litru. Așadar, din ultima zi de plafonare și până azi, timp de o săptămână, prețul a crescut cu 0,25 de lei.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, miercuri, 8 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București rămâne 8,62 de lei/litru, cost care se menține din 26 iunie, fiind practicat de stațiile Petrom.

Socar vinde benzina cu 8,62 de lei/l, de la 8,64 de lei/l, cât era ieri (o diferență de 0,02 lei).

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Lukoil, benzina standard se menține la 8,63 de lei/litru, cotație menținută de joia trecută.

Stațiile Rompetrol afișează miercuri, 8 iulie 2026, un preț de 8,64 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

OMV comercializează carburantul cu 8,68 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută, 25 iunie.

La fel și stațiile Mol, vând benzina standard azi tot cu 8,68 de lei/l, preț constant de joi.

Dintre principalele orașe ale țării, Cluj-Napoca are în continuare cea mai ieftină benzină standard, la 8,59 de lei/litru, preț constant din 26 iunie. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 8,62 de lei/litru, cost neschimbat tot din 26 iunie.

Cât costă motorina în București, miercuri, 8 iulie 2026

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din București este azi de 9,43 de lei/litru, fiind practicat de Rompetrol, la fel ca în ziua precedentă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Petrom menține costul constant de sâmbătă și vinde carburantul cu 9,44 de lei/litru.

Stațiile Socar au păstrat și ele prețul neschimbat tot de sâmbătă și vând motorina cu 9,44 de lei/litru.

La Lukoil, motorina standard continuă să coste 9,49 de lei/litru, cost constant de duminică.

OMV menține prețul de sâmbătă și comercializează acest carburant cu 9,50 de lei/litru.

Și Stațiile MOL afișează pentru motorină, miercuri, 8 iulie 2026, un cost de 9,50 de lei/l, constant tot de sâmbătă.

Raportat pe orașe, Cluj-Napoca are cel mai mic preț al motorinei standard dintre marile orașe ale țării, de 9,39 de lei/litru, același preț de sâmbătă. În București și Timișoara, cel mai redus tarif este de 9,43 de lei/litru, constant față de ziua precedentă, iar în Iași și Constanța carburantul poate fi cumpărat de la 9,44 de lei/litru, de asemenea preț în stagnare de sâmbătă.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 8 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,59 de lei/l, în creștere față de ieri când era 8,49 de lei/litru (o majorare de 0,10 lei), și este disponibilă la o stație DHR din Cluj-Napoca, str. Frunzișului, 83, conform datelor publicate de Peco Online.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 8,98 de lei/litru, la fel ca marți, și poate fi găsit la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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