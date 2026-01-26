Petrecerea organizată de „Beach, please!” s-a ținut pe data de 25 ianuarie în Gate Club Paris. Înaintea de party-ul propriu-zis, Selly a luat o suită de lux în hotel pentru a face un pre-party alături de aproximativ 60-70 de persoane. El a postat și un video pe Instagram.

Costurile petrecerii s-au ridicat la sume fabuloase, în valoare de peste 4 milioane de euro, asta pentru că Travis Scott ar încasa în mod normal pentru un recital în jur de 2.5 milioane euro, în timp ce Playboi Carti ar avea un tarif de 1.5 milioane de euro, potrivit Cancan.

„Am făcut cea mai tare chestie posibilă. Facem un „Beach, please!” party în Paris, unde cântă Playboi Carti în duminica asta, ca să anunțăm la nivel global, pentru toată Europa și America, faptul că „Beach, please!” este acum cel mai tare festival de hip hop la cel mai accesibil preț posibil. Imaginați-vă că acum este Fashion Week în Paris și un festival românesc din Costinești, județul Constanța, face în timpul Fashion Week petrecere cu Playboi Carti. Și vă mai spun ceva: am aflat pe surse că vine și Travis Scott la petrecere.(…) România este pe harta culturală a lumii în cea mai tare poziție posibilă”, a spus Selly în videoclipul de prezentare.

La petrecerea organizată la Paris au fost prezenți Mario Fresh, Bvcovia, Petre Ștefan și Andrei Bănuță.

