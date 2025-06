Carmen Șerban, una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica de petrecere românească, a dezvăluit detalii inedite despre casa sa într-un tur oferit echipei „Un show păcătos”. Cântăreața și-a început construcția locuinței în anul 2021, iar după doar un an, casa a fost finalizată. Mai mult, artista s-a ocupat singură de amenajarea interioară, fiecare piesă fiind realizată pe comandă, inclusiv caloriferele, care sunt vopsite în roșu, pentru a se încadra perfect în paleta cromatică a casei.

Locuința impresionează prin spațiu și rafinament, fiind decorată în nuanțe puternice de roșu, negru și auriu, culori alese cu grijă de Carmen. Mobilierul este realizat la comandă, iar fiecare detaliu reflectă personalitatea și gusturile artistei. În centrul casei, un loc special îl ocupă portretele de familie – fotografii cu părinții, bunicii și imagini cu artista din copilărie sau de la începutul carierei muzicale.

Bucătăria, spațioasă și elegant decorată, este una dintre încăperile preferate ale cântăreței, care a mărturisit că petrece mult timp acolo. Întreaga casă are accente aurii care dau un aer luxos, dar călduros în același timp.

„E familia mea, cu caseta în mână, cu mama, pe bunica din partea mamei cu bunic din partea tatălui (…) Mi-am făcut un colț pentru sufletul meu, am făcut niște tablouri la comandă de curând (…) Împreună cu nepotul meu am făcut, noi ținem foarte mult la unele chestii (…) În 2021 am cumpărat-o și la sfârșitul lui 2022 am reușit să o termin, că a durat un an. Aici am niște icoane (…) Gătesc foarte des, chiar gătesc (…) Și masa mi-am făcut-o la comandă, totul e făcut la comandă (…) Am stat opt luni fără calorifer”, a spus Carmen Șerban, la Un show păcătos.

Carmen Șerban și-a făcut altar în casă

Un alt colț drag sufletului ei este altarul personal, unde se regăsesc icoane și obiecte religioase. Carmen Șerban nu a ascuns niciodată faptul că este o femeie credincioasă, iar acest spațiu reflectă legătura profundă pe care o are cu spiritualitatea.

Dormitorul și dressingul sunt, la rândul lor, spațioase și amenajate cu atenție la detalii. În casă se regăsesc numeroase premii câștigate de-a lungul carierei, dar și un pian vopsit în roșu, un element inedit care completează perfect tematica cromatică.