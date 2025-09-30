Mara Bănică a ales să locuiască într-un apartament cu totul aparte, situat într-o casă boierească din centrul Bucureștiului. După ce a experimentat confortul unui penthouse modern, cu pereți de sticlă și vedere panoramică, jurnalista a decis să se mute într-un spațiu plin de istorie și personalitate, ideal pentru viața de familie și pentru pasiunea ei pentru obiectele vintage. Locuința ocupă un etaj întreg și păstrează arhitectura originală, oferind o atmosferă elegantă și caldă.

„Este, de fapt, un apartament într-o casă boierească pe care l-am luat de la zero, în centrul Bucureștiului. Am un etaj întreg aici, cinci camere la etajul casei. Casa e șantier acum. Până la acest moment, doar în amenajare am băgat 53.000 de euro. Ușile din stejar masiv au costat vreo 13.000 de euro, parchetul 10.000 de euro, marmura vreo 3.000 de euro.

Prin urmare, cu banii de la Pro TV (de la «Sunt celebru, scoate-mă de aici!» n.r) eventual amenajam doar o cameră și jumătate. Termopanele au fost 9.000 de euro, încălzirea în pardoseală vreo 11.000 și, gata, ăștia-s banii de la Pro! Casa fiind boierească, am vrut să păstrez patina timpului, am folosit numai lemn masiv. Așa îmi plac mie casele, boierești!”, a povestit Mara, în urmă cu ceva timp, pentru Click!.

Cum e decorat apartamentul jurnalistei Mara Bănică

Apartamentul reflectă dragostea Marei pentru artă și frumos. Bibliotecile masive, tablourile interbelice și piesele de mobilier vechi, moștenite sau descoperite în târguri de antichități, dau unicitate fiecărei încăperi.

„Fiecare tablou are o poveste sentimentală. De exemplu, acesta de deasupra șemineului l-am păstrat cu rama cu care a fost cumpărat și așa cum l-am primit. Tatăl meu mi l-a făcut cadou de Crăciun. Și-a strâns, săracul, bani din pensie… cred că a dat în jur de 2.000 de lei pe el; e un pictor interbelic”, a spus Mara Bănică, în urmă cu ceva timp, la „Xtra Night Show”.

Vedeta adoră să caute comori în piețele de vechituri din lume: „În toate țările în care merg, mă duc la târgurile de vechituri pentru a cumpăra bronzuri, tablouri aparent fără valoare. Dar sunt foarte frumoase. Oglinda este luată de la comunitatea evreiască și este recondiționată de tata. Valoarea sentimentală este mult mai mare”.

Mara Bănică a vândut casa părintească

În același timp, prezentatoarea s-a asigurat că spațiul este adaptat și nevoilor familiei sale. Dormitorul matrimonial este amenajat în culori calde, care inspiră relaxare, iar camerele copiilor, Dima și Donca, au fost gândite pentru a le oferi confort și siguranță, păstrând totodată atmosfera primitoare a întregului cămin.

„Eu am vândut casa părintească și am cumpărat un teren mare în afara Bucureștiului. O să facem acolo o casă de vacanță sau de bătrânețe. Ne apucăm la anul. Deocamdată, finalizăm apartamentul de aici din oraș pentru că școala copilului e în centru. Total ca investiții, cele două case cred că o să ne ducă undeva la jumătate de milion de euro. Fac zeste la copii!”, a mai adăugat în trecut Mara.