În anul 2020, cântărețul Alin Oprea și Medana s-au mutat în locuința de 530 de metri pătrați pe care acum au decorat-o de sărbători. Până atunci, ea locuia într-o casă de 100 de metri pătrați, care s-a dovedit a fi prea mică.

Pentru Antena Stars, cei doi au deschis larg ușile locuinței lor, pe care au prezentat-o în amănunt. Medana Oprea a fost cea care a condus echipa în fiecare colțișor al casei, tot ea a fost cea care a vorbit despre mobilierul impresionant comandat în străinătate.

Cum arată casa Medanei și a lui Alin Oprea

În bucătăria crem cu roz prăfuit au o masă mare, cu mai multe scaune, într-un colț fiind un brad împodobit chiar de Alin Oprea cu multe globuri albe. „Casa noastră e nouă pentru că aici locuiesc din 2020, din momentul în care Alin s-a mutat la Cluj. Am locuit într-o altă proprietate înainte, care avea 100 de metri pătrați, dar am avut nevoie de un spațiu mult mai mare, așa că ne-am mutat aici, are 530 de metri pătrați. Acest brad a fost împodobit de Alin”, a zis ea pentru emisiunea „Un Show Păcătos”.

„Am vrut să merg cât de mult s-a putut pe stilul clasic, Baroc, Renaștere, am vrut așa, o casă clasică pentru că sunt convinsă că nu se va demoda în timp.Iubim bucătăria pentru că e confortabilă”, a mai adăugat Medana, care a prezentat apoi sufrageria impresionantă a casei.

„Acesta este stilul Renascentist, sunt piese autentice aduse din Italia, foarte valoroase. Sculpturi, totul este autentic. Dar mobilierele acestea, servanta, vitrinele, mesele, scaunele, toate sunt aduse din Italia și am așteptat foarte mult până să găsesc ceva să îmi placă cu adevărat. Canapelele sunt aduse de afară, acestea le-am luat primele din casă. Acestea sunt chiar cadou din partea lui Alin, eu le-am ales, au fost făcute la comandă”.

Tot în sufragerie sunt și doi brazi împodobiți după placul Medanei, amândoi în nuanțe diferite de roz.

Cum arată dormitorul Medanei și al lui Alin Oprea

Dormitorul lor matrimonial păstrează stilul casei, și, în plus, este o replică a dormitorului lui Napoleon Bonaparte. În fața patului este comoda de machiaj a Medanei, una cu multe sertare secrete. Din dormitor se merge direct în baie, una la fel de extravagantă, într-o combinație de negru cu auriu, încrustată cu cristale, o placă de faianță fiind 100 de euro și nu se face în România.

Pe Facebook, Medana a și postat turul casei sale făcut de echipa Antena Stars, fanii au fost impresionați de locuința ei și chiar au întrebat-o cum menține curățenia. „Facem împreună! Putem lua oricând o menajeră. Dar nu mi-am dorit să fiu musafir în casa mea și să nu găsesc niciodată nimic. Iar Alin mă ajută, la rândul lui. Am vrut să îi scot “aerele” de vedetă și să îl aduc în rând cu lumea. Să rămânem simpli și modești, indiferent de statut sau de ceea ce avem”, a explicat ea.

