Anul trecut, Andreea Bănică, soțul Lucian Mitrea și cei doi copii ai lor s-au mutat în casă nouă. După luni de zile de amenajări, vedeta are locuința mult visată, cu un decor impresionant, în nuanțe de ivoire, crem și bej, cu mobilă pe comandă și tot confortul.

Încă de anul trecut, Andreea Bănică a început și amenajarea grădinii sale, căci are un spațiu generos lângă vila sa. Acum, la începutul primăverii, fanii au fost curioși să vadă cum arată curtea vedetei, care inițial își dorea o grădină minimalistă.

„Apropo de plante. Nu ne-ai arătat grădina prea mult primăvara asta”, a întrebat-o un fan pe Andreea Bănică, în mediul online. Ea imediat a arătat imagini și a dezvăluit: „Ieri au fost grădinarii la un retuș, primul pe anul acesta. S-a mai curățat cât de cât, gazonul arată bine, zic eu.

Mai sunt multe lucruri de făcut, să omorâm buruienile, să vedem ce plante am pierdut iarna asta, fiind o grădină nouă, ca să le putem înlocui cu altele. Eu vreau în oraș la shopping de plăntuțe pentru pata de culoare, deși mi-am dorit o grădină minimalistă, cred că acum mai vreau câte ceva”.

În grădină, vedeta are gazon verde și sănătos, mulți arbuști, o zonă de relaxare cu leagăn, altă zonă cu o măsuță și două scaune, dar și un foișor, unde are o glicină care speră să înflorească în acest sezon.

Recomandări Ce fac copiii români pe internet. Cristina Lupu, specialistă în mass-media: „Doar 2% dintre elevii din clasele a III-a și a IV-a au spus că n-au cont pe nicio rețea socială” | Interviu

„Aici va înflori glicina care are muguri deja și care se va urca pe foișor. Însă tot acest proces al unei grădini durează mult, recunosc că nu mai am răbdare. Grădina mea veche arată și acum genial. Sper ca anul acesta să finalizăm și foișorul, dar nu promit”, a adăugat artista, mândră de planurile pe care le are cu grădina ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„Toate plantele vor prinde viață în scurt timp. Vă țin la curent. Sunt foarte fericită să știu că vă plac postările mele”, a încheiat ea subiectul.

Andreea Bănică a avut găini în grădină

Anul trecut, cântăreața a făcut în grădina sa loc pentru un coteț, căci și-a cumpărat în luna mai două găini. Cel mai încântat a fost Noah, băiețelul ei, care și-a făcut curaj și a mângâiat păsările. „Ieri am avut o zi liniștită acasă, am mers la biserică, am așteptat găinușele și ouăle de la prietenii noștri care ne-au adus ouă ecologice și două găinușe superbe. Ba pe drum una chiar a făcut un ou. Deci, au venit bucuroase la casă nouă. Eu nu am întâlnit vreodată așa găini liniștite, în sfârșit, le-am mângâiat fără să mă sperii de ele”, a transmis vedeta pe Instagram, unde a postat și mai multe imagini cu găinile pe gazon, în curtea vilei sale.

Recomandări Bogdan Peșchir și „oastea” lui Călin Georgescu. Victor Micula, Tzancă Uraganu, Oana Zăvoranu, Mădălin Ionescu, plătiți pentru a-l susține pe fostul candidat extremist

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Claudia Pătrășcanu, care e bună prietenă cu Andreea Bănică, a reacționat imediat: „Asta înseamnă BIO!:) Mâine, poimâine…. parcă văd că faceți o fermă?!😁”, iar vedeta i-a zis: „Doamne 🤣🤣🤣 prefer să-mi aducă prietenii. Numai fermă nu făceam 🤣🙈”. Și fanii au reacționat, i-au spus să își cumpere și un cocoș. „Lasă, nu e nevoie 🤣🤣🤣🤣🙈🤦🏽‍♀️”, i-a răspuns Andreea Bănică.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Moscova îi cere lui Donald Trump să-i ordone lui Volodimir Zelenski să nu mai atace Rusia: „Nu putem crede acest om pe cuvânt”

Urmărește-ne pe Google News