Liviu Vârciu și Anda Călin au ajuns în Cipru și au postat câteva imagini din vacanță. Aceștia s-au cazat la un hotel de lux, au mers la plajă și s-au relaxat din plin în prima zi de vacanță.

În curând, cei doi vor aniversa un an de când s-au căsătorit. Liviu și Anda au împreună doi copii, un băiat și o fată.

„De când suntem împreună au fost bune și rele. Acum că ne-am căsătorit sunt numai bune. Văd, nu știu ce s-a întâmplat. Ne iubim foarte tare, copiii sunt bine. Am un film terminat. De fiecare dată a fost lângă bine și va fi lângă mine. Ea cred că a suferit cel mai mult dintre toți, pentru că nervii mei, stresul meu, ea a fost acolo să mă calmeze și să mă facă să iau deciziile bune pentru acest film. Acum echilibrul meu e familia și sunt împlinit din toate punctele de vedere”, declara Liviu Vârciu, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

Chiar dacă are un program încărcat, Liviu Vârciu își face întotdeauna timp pentru familia lui, pe care și-ar dori să și-o mărească. Tată a trei copii din două relații diferite, artistul afirmă că își mai dorește un urmaș.

Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?
Liviu Vârciu și Anda Călin au un băiat și o fată, pe Liviu Matei și pe Anastasia, iar în trecut, rodul iubirii dintre el și Amy Teiceanu a fost Carmina. „Eu am zis că mai vreau un copil, doamna mea a zis deocamdată «Pas!» și o înțeleg. Trebuie să se mai liniștească, dar din fericire suntem încă tineri și cine știe… Nu spun «Nu» unui bebe”, a mai spus Liviu Vârciu în exclusivitate pentru Libertatea.


