De-alungul timpului, chef Sorin Bontea a publicat și o serie de imagini din locuința lui. Pe Instagram și Facebook, vedeta Pro TV are imagini cu bucătăria, terasa și sufrageria casei lui.

Locuința juratului MasterChef este amenajată într-o paletă de culori deschise. Mobila de bucătărie este de un turcoaz deschis, iar în living, mobilierul este alb, excepție făcând canapeaua din piele de culoare galben-muștar, potrivit Unica.

Printre imaginile postate de Sorin Bontea se află curtea, unde acesta a plantat doi măslini. „Abia aștept să strâng recolta de măsline… aproape 10 buc. (râde)”, a scris bucătarul pe Instagram.

Alături de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, Sorin Bontea s-a întors la MasterChef după un deceniu. Cei trei chefi ne-au spus cum este să lucreze din nou cu Gina Pistol, după concediul ei de maternitate, dar și care este secretul prieteniei dintre ei.

„Nu știu dacă este vreun secret. Prietenia asta nu cred că are un secret. Eu cred că are, până la urmă, o chestie care pe noi ne-a ajutat foarte mult și pe care am înțeles-o de la început. Ce se întâmplă în platoul de filmare rămâne în platoul de filmare. Nu iei cu tine acasă. Și cred eu că asta ne-a ajutat foarte mult”, a spus Sorin Bontea, în exclusivitate pentru Unica.ro.







