Influencerița a dezvăluit că urmează să se mute într-o nouă casă și a publicat imagini din locuința de vis.

După un an întreg de muncă, planificări și multă răbdare, Andreea Bostănică e mândră de imobilul care îi va deveni cămin în scurt timp. „Un an de muncă, fiecare detaliu pe gustul meu. Și da, a meritat – în curând ne mutăm la noua casă.”, a fost mesajul scris de Andreea Bostănică în descrierea imaginilor din noua casă.

În vârstă de 20 de ani, Andreea Bostanica se bucură de un adevărat succes ca influencer pe rețelele de socializare, are milioane de fani pe TikTok, dar e și cântăreață. Din activitatea ei a reușit să strângă o adevărată avere, are un penthouse în Republica Moldova, unde deține și câteva apartamente pe care le închiriază, și la fel în București, unde s-a mutat de un an.

În plus, tânăra deține și o mașină în valoare de aproximativ 300.000 de euro. În mediul online, ea a devenit virală cu clipurile în care primește cadouri de zeci de mii de euro, genți de la branduri de lux, bijuterii și haine, dar și trandafiri.

La începutul acestui an, ea a impresionat cu cei 2.000 de trandafiri albi și roșii pe care i-a primit. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, ea a rupt tăcerea și a spus că de la iubit i-a primit. S-a speculat că se iubește cu un bogat arab, însă nu e așa.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o”, a declarat Andreea Bostanica, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.

