Roxana Ciuhulescu și soțul ei, Silviu Bulugioiu, au reușit să își achiziționeze casa mult dorită. Până acum, aceștia au stat cu chirie alături de cei doi copii. Vedeta a postat pe rețelele de socializare primele imagini din locuința cea nouă.

„Știi, este momentul ăla când nu-ți găsești încă nădragii sau ciorapii, îți încălzești supa în ibric sau îți dai seama că prosoapele pe care le pusesei în nu știu care sac sau într-o cutie cu alte cârpe nu mai știi unde le-ai pus. Mda, dar merită compromisul! Ne chinuim puțin la început, dar lucrurile se vor așeza. Sperăm nu la Crăciun! Suntem bucuroși și liniștiți pentru că, în sfârșit, avem căminul nostru. După 5 ani de stat cu chirie și în niște vremuri tulburi din punct de vedere economic, noi am decis că e timpul să avem căsuța noastră. Mică, dar cu multă iubire. Jur că în ultima lună n-am mai avut nevoie de sală, am făcut cardio intens sus-jos pe scări, am întărit mușchii spatelui prin cărat cutii și saci, ba chiar am slăbit. Într-o zi am fost și în vizită la dr. ortoped Ioan Codorean pentru o porție de antiinflamator, spatele îmi cedase. Dar iarăși zic, a meritat tot efortul. Și cum casa era jumătate plină de saci și cutii (vedem ca optimistul, întotdeauna partea plină a paharului ), aveam nevoie și de mobilă.

Recomandări Reconstituirea nopții în care un bărbat a murit, după ce polițiștii din București l-au împușcat de 6 ori. „Ne-a amenințat cu un cui"

Am decis să achiziționăm mobilă românească, avem producători extraordinari și ca economia să meargă, trebuie să susținem cu toții producătorii români. Am găsit un pat extraodinar din care nu-mi ies picioarele :)), cu saltea ortopedică extraodinară (mai ales că de la atâta cărat, în curând arătam ca un dromader ), am mai găsit mobilă de living superbă si cu design tineresc, dar și dulapuri înalte, luminoase și frumoase. Oamenii de acolo au avut răbdare cu noi, ne-au ascultat doleanțele, ne-au suportat schimbările (căci ne-am sucit că nu se potriveau anumite piese) și că s-au grăbit să ne aducă mobilă de peste tot din țară, nu am stat săptămâni întregi să așteptăm după ea. Mda, sunt de nota 10 și le mulțumesc! Mereu am fost recunoscătoare și mă înclin și în fața prietenilor noștri (știu ei bine care) că au venit, ne-au ajutat și au pus osul la treabă alaturi de noi, chapeau! Prietenii la nevoie se cunosc”, a scris Roxana Ciuhulescu pe contul de Facebook.

Ani buni, Roxana a stat cu chirie, iar acum a decis împreună cu soțul ei să se mute într-o casă a lor. Vedeta a avut nevoie de un spațiu care să fie doar al ei și al familiei, astfel că dorința i s-a îndeplinit. Fosta prezentatoare TV a achiziționat o casă cu curte, unde să se bucure de fiecare moment alături de familie. Nu și-a dorit o casă mare, ci una în care să aibă strictul necesar.

