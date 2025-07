În vârstă de 67 de ani, Anastasia Soare e într-o vacanță în Sardinia, una dintre cele mai exclusiviste destinații de vacanță din Italia, unde a petrecut alături de actrița Sofia Vergara, fiica sa Norvina și un grup select de prieteni.

Vacanță inedită pentru Anastasia Soare

Vacanța coincide cu aniversarea de 53 de ani a Sofiei Vergara, pe care actrița columbiană a sărbătorit-o într-un cadru idilic, departe de agitația Hollywood-ului. Pe rețelele sociale au apărut mai multe imagini care surprind atmosfera de sărbătoare: decoruri rafinate, apariții spectaculoase, mese încărcate și momente de relaxare în compania celor apropiați.

În una dintre imaginile făcute publice de Anastasia Soare pe Facebook, vedem o apariție elegantă și rafinată, surprinsă în timpul vacanței din Sardinia. Fotografia le înfățișează pe Norvina Soare (în stânga), Sofia Vergara (centru) și Anastasia Soare (dreapta), toate într-o ținută de seară sofisticată, perfect integrată în atmosfera mediteraneană exclusivistă.

Norvina poartă o rochie mini albă, decorată cu imprimeuri florale negre stilizate, care contrastează armonios cu părul ei în nuanțe liliachii și sandalele argintii cu platformă. Sofia Vergara radiază într-o rochie albă midi, fără bretele, care îi evidențiază silueta și decolteul, accesorizată cu sandale aurii și o geantă mini verde pastel – o alegere care adaugă un accent proaspăt și estival.

Anastasia Soare, în extrema dreaptă, a optat pentru un costum alb cu dungi fine negre, completat cu o floare roșie supradimensionată prinsă la rever – un detaliu care adaugă dramatism și eleganță. Ținuta este accesorizată cu o poșetă neagră de seară și sandale argintii.

Viața Anastasiei Soare în America

Plecată în America în 1989, la doar 32 de ani, Anastasia Soare și-a creat acolo o afacere de succes, la ora actuală are o avere care a fost estimată de Forbes la 1,2 miliarde de dolari.

Într-un interviu pentru „Teo Show”, ea a făcut declarații despre viața pe care o are acum. „Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci.

Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă”, a spus ea la Kanal D. Nu s-a ferit și a dezvăluit și secretul succesului ei. „Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”, a spus Anastasia, care are din 1996 propriul brand.

Norvina, pe numele ei Claudia Soare, îi calcă pe urme celebrei sale mame. „Este o mare mândrie pentru mine ceea ce am realizat, dar este o mândrie mult mai mare să o văd pe fiica mea să facă ceea ce îi place și să fie atât de dedicată. Motivul pentru care a început să lucreze cu mine… pentru că nu aveam niciodată timp să stau cu ea”, a spus Anastasia despre fiica ei.