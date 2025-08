Familia Măruță a ales, și în această vară, să se bucure de soare, relaxare și peisaje de vis în Marbella, destinația lor preferată de vacanță. Andra, Cătălin și cei doi copii s-au bucurat de momente de neuitat, iar invitatul lor special a fost chiar mama lui Cătălin, care i-a însoțit în această escapadă de familie.

Cine i-a însoțit în vacanță

Fotografiile postate pe Facebook surprind atmosfera relaxată și fericirea celor dragi. Într-una dintre imagini, familia este surprinsă în centrul istoric al orașului, printre palmieri și clădiri cu arhitectură spaniolă, toți zâmbind larg și radiind de bucurie. Andra îmbrăcată lejer, cu o cămașă albă, stă lipită de Cătălin, în timp ce copiii lor, David și Eva, se uită spre părinți cu un zâmbet jucăuș.

Cătălin Măruță a scris pe rețelele sociale, alături de fotografii: „Nu știm exact dacă venim în Marbella pentru vacanță… sau pentru mâncare. 😂🍤🍷 Cert e că e a doua noastră casă, cu soare din plin, atmosferă relaxată și multe momente frumoase în familie. ☀️👨‍👩‍👧‍👦”

Într-o altă fotografie, familia se bucură de priveliștea spectaculoasă a Gibraltarului, un loc pe care l-au vizitat deja de trei ani la rând. Alături de ei se află mama lui Cătălin, invitatul special al vacanței, care pare extrem de fericită să petreacă timp alături de nepoți și de celebra noră.

A treia oară în Gibraltar

„Ieri am ajuns din nou în Gibraltar, al treilea an la rând! 😊 De fiecare dată când venim în vacanță în Marbella, ne place să explorăm împrejurimile, să descoperim locuri noi sau să ne întoarcem în cele care ne-au plăcut cu adevărat. Gibraltarul are mereu o atmosferă aparte, un amestec de cultură britanică și vibe sudic, cu maimuțe curioase, străzi înguste și priveliști spectaculoase.

E genul de loc care te scoate din rutină și îți dă chef de aventură! Ne place să păstrăm tradiția asta de vară… cine știe, poate și la anul tot acolo ne prinde o zi de vacanță!”, a mai dezvăluit prezentatorul de la Pro TV.

Judecând după poze și mesaje, familia Măruță se bucură de un timp prețios împreună, cu peisaje spectaculoase, mâncare delicioasă și o atmosferă care pare să le aducă mereu zâmbetul pe buze.

