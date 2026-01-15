Artista a împărtășit cu urmăritorii ei mai multe imagini din vacanță, publicând un clip video de tip vlog, în care a povestit detalii despre drum, cazare și activitățile din Dubai. Theo Rose a explicat că destinația a fost aleasă și pentru a face zborul mai ușor, având în vedere că a călătorit cu copilul.

Vacanță în Dubai

„Sper că vă găsesc sănătoși, oameni buni, cu acest nou daily vlog. Mergem în vacanță alături de Sasha și bunici. Prima oprire, Dubai, ca să nu fie zborul prea lung și să ajungem căpiați. Mai mult eu, care nici n-am dormit toată noaptea. Eu, când trebuie să plec undeva, nu pot să dorm, mă agit ca o vrabie într-o căldare”, a povestit artista.

theo rose vacanta dubai 10Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

În videoclip, Theo Rose a arătat și câteva obiecte utile pentru călătoria cu cel mic, dar și imagini din camera de hotel, unde Sasha a făcut, în stilul său, un „room tour”. Artista a relatat și cum, într-un moment de respiro, părinții ei l-au scos pe Sasha la plajă. „M-am dus să mă spăl, timp în care mama și tata l-au scos pe Sasha pe plajă. I-am urmărit un pic, apoi m-am uitat la serialul pe care îl urmăresc acum, The Handmaids Tale, vi-l recomand, e pe HBO, mi-a rupt sufletul în două, și apoi am plecat în oraș”, a mai spus cântăreața.

Ieșirea în oraș a avut loc pentru a marca aniversarea părinților săi. „Pentru că părinții mei, cu o zi înainte, au aniversat 40 de ani de la nuntă. Vă dați seama cât s-au suportat oamenii ăștia”, a spus Theo Rose, cu umor. Artista a menționat și faptul că tatăl ei este deja familiarizat cu Dubaiul, fiind la a treia vizită, și a povestit că au ales un restaurant pe care îl frecventează de fiecare dată când ajung acolo, în special pentru mâncarea pe gustul lui.

Moment dificil în vacanță

Vacanța nu a fost lipsită nici de momente mai dificile. Theo Rose a mărturisit că, pe fondul oboselii, a avut un episod de anxietate: „Nu a fost numai frumos, pentru că m-a luat o stare de anxietate la masă. Am făcut exerciții de respirație, discret, fără să mă vadă lumea. De la oboseală, nu pot să controlez când sunt foarte obosită”.

În clip, artista a mai arătat cum l-a îmbrăcat pe Sasha, dar și pe soțul ei, vorbind despre alegerile practice făcute pentru copil, inclusiv încălțămintea specială: „El calcă pe toți papucii și îi strică, așa că am cumpărat unii pe care poate să calce cât vrea, că n-au călcâi”.

Theo Rose a încheiat vlogul cu imagini din familie și momente tandre alături de fiul ei, oferind fanilor o perspectivă sinceră și relaxată asupra vacanței petrecute în Dubai.

