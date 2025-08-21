În urmă cu două zile, Monica Bîrlădeanu, Valeriu Gheorghiță și întreaga lor familie au plecat în Bali. După mai multe zboruri, au ajuns în destinația finală, care pare să fie pe placul lor. Prima zi acolo a fost una intensă, au mers în zona Ubud, la Monkey Forrest, unde au fost cuceriți.

Cum e vacanța lor în Bali

„Am ajuns aseară în Bali cu toată familia și astăzi am făcut un tur serios în zona Ubud: Monkey Forrest, plantații de cafea, templu Tirta Empul și o cascadă superbissima. N-au încăput toate lucrurile astea faine într-un reel, că maimuțele au fost prea simpatice, așa că le-am acordat «full space».

Revin mâine cu povești de aici, dar cert e faptul că după prima zi, asta se anunță deja a fi una dintre cele mai pline de aventură, cunoaștere și exotism vacanțe din viață mea. Asta se datorează și unei echipe de vis care a organizat până la ultimul detaliu povestea asta și unui ghid… cum nu există. Promit că va spun și de ei zilele următoare și las toate ponturile pe care le-am aflat. Love”, a transmis vedeta.

Monica Bîrlădeanu s-a ținut de cuvânt și a revenit cu noi impresii despre Bali. „Două zile pline în inima Bali-ului: cascade, orezării, maimuțe și elefanți prietenoși, temple și liniștea unui sat tradițional. 🙌 Văzute toate cu ajutorul celui mai talentat ghid din câți am avut vreodată undeva. Mulțumim tare! Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”, a mai spus ea

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Cum a apărut Monica Bîrlădeanu

Spre surprinderea fanilor ei, Monica Bîrlădeanu a avut o apariție spectaculoasă în Bali, îmbrăcată într-o rochie roșie.

„Nu există Bali fără să zbori în rochie roșie deasupra orezariilor. 💃”, a mai transmis actrița pe Instagram.