În clipul postat pe YouTube, Kim Kardashian a mărturisit că a optat ca locuința ei să fie în nuanțe de nude. Pe exterior, casa este gri și a vrut aceeași culoare și pentru cele trei mașini de lux. Copiii vedetei și-au amenajat camerele așa cum au dorit ei, ea nu a vrut să intervină în aceste dormitoare pentru a le decora.

Kim Kardashian și-a dorit ca vila în care locuiește alături de copiii săi să inspire calm și liniște, precizând că este oricum mult haos în jurul său. Recent, vedeta și fostul ei soț, Kanye West, au avut un schimb dur de replici.

În filmarea pe care a făcut-o, Kim Kardashian prezintă și curtea casei, unde are amenajat un teren de baschet, dar și o grădină, unde au fost plantate legume. De asemenea, au mai fost plantați și pomi fructiferi.

Bucătăria este deschisă: „Totul în casa mea este minimal”. Copiii vedetei au avut grijă să nu murdărească locuința în nuanțe de crem. „Fiica mea, North, pictează și desenează. Ea este un foarte bun artist și adoră să picteze”, a spus vedeta. Kim Kardashian a făcut câte un jurnal pentru fiecare copil pe care îl are și scrie în acestea fiecare detaliu. Acasă, vedeta internațională are și propria sală de fitness.

„Iubesc mașinile și am vrut ceva diferit. Casa mea este gri și am vrut ca mașinile să se potrivească cu nuanța casei. Așa că am făcut toate mașinile gri”, a explicat Kim Kardashian motivul pentru care a ales să își vopsească mașinile de sute de mii de euro. Vila de lux a vedetei se află în Calabasas, California.

FOTO: Captură YouTube

