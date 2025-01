După un an plin de încercări din punct de vedere al sănătății, marele actor Florin Piersic a ales să încheie anul 2024 într-un mod liniștit și plin de reculegere, retrăgându-se la o mănăstire din Bucovina. Decizia sa a venit după ce în anul precedent, maestrul a trecut printr-o mare cumpănă din cauza unei infecții care i-a pus viața în pericol.

În ciuda greutăților, Florin Piersic a reușit să depășească momentele dificile și a găsit puterea să își revină, iar acum, în semn de recunoștință pentru iubirea celor care l-au susținut, a dorit să transmită un gând bun tuturor celor care i-au fost alături.

Actorul a ales să petreacă trecerea dintre ani într-un loc de liniște și pace, la o mănăstire din Bucovina, acolo unde se recuperează atât fizic, cât și spiritual. În acest cadru, actorul a fost filmat, iar video a devenit viral pe rețelele de socializare. Imaginile cu Florin Piersic, mai slăbit și schimbat de la ultimele sale probleme de sănătate, au impresionat pe mulți dintre fanii săi.

„- Spuneți cum erați când ați venit și cum sunteți acum.

– Am venit așa cum am venit. În clipa în care m-am ridicat pe patul ăsta și stau așa cum stau… Așa cred eu, că mă simt mai bine. Am ceva, poate că s-a întâmplat cu mine…

– Aveți mai multă mobilitate, ați reușit să vă ridicați mai altfel. Tălpile picioarelor s-au egalizat și de-aia dumneavoastră v-ați putut ridica altfel din pat. Fără ajutor”, a fost dialogul dintre Florin Piersic și preotul care l-a ajutat să se simtă mai bine, potrivit Click!.

Fanii lui Florin Piersic, deranjați de filmarea cu actorul

Clipul, care l-a surprins într-o stare mult diferită de cea cu care publicul era obișnuit, a stârnit un val de reacții și mesaje din partea celor care îl admiră. Fanii au lăsat comentarii de susținere și încurajare, exprimându-și îngrijorarea față de starea sa de sănătate, dar și admirația pentru puterea de a merge mai departe.

„Vârsta își spune cuvântul. Admirăm tot ce a reprezentat acest simbol al filmului românesc”, „Multă sănătate domnule Florin Piersic și ani mulți lângă noi!”, „Oare chiar a dorit maestrul să apară? Ar trebui să avem un minim respect față de cultura românească”, „Viața nu ne iartă, timpul trece. Îmi pare rău să văd persoane minunate așa. La mulți ani! Sănătate!”, „Nu pot să cred că maestrul vrea să apară așa pe rețele de socializare!”, „Chiar vă bateți joc de el!”, au fost o parte din comentariile oamenilor.

