„Eu nu vă pot explica și ce fericire! Am auzit pentru prima dată vocea bunicilor! Vă iubim, buni și tata Nel!”, a scris Roxana Nemeș, pe rețelele de socializare.

Roxana a făcut noi declarații despre sarcină, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță. Vedeta a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei se așteptau la acest lucru, însă emoțiile i-au copleșit atunci când au aflat vestea. Vedeta a dezvăluit și ce reacție a avut soțul ei atunci când a aflat că va deveni tată.

„E foarte frumos sentimentul. (…) Am primit vestea cu sufletul deschis. Amândoi am fost foarte bucuroși. Ne așteptam, ne doream, a fost foarte dorită sarcina. Am aflat eu, m-am pus în genunchi și am plâns în hohote, am râs, eram ca o nebună. (…)

A fost foarte emoționant. Ne așteptam, dar nu eram siguri. Soțul meu a stat puțin și mă întreba: serios? serios? M-a surprins că a venit cu flori fără să știe”, a declarat Roxana Nemeș, la Știrile Antena Stars.

În anul 2021, Călin Hagima și Roxana Nemeș s-au căsătorit, iar în urmă cu aproximativ un an, vedeta afirma că își dorește foarte mult să devină mamă. Mai mult decât atât, la acea vreme, ea dezvăluia că a pregătit deja camera viitorului copil pe care îl va avea.

„Aș vrea și băiat, și fată. Dacă se poate să fie mai mare băiatul și fata mai mică. Am făcut și dormitorul copilului, pentru doi, de fapt, cu mobilă, cu tot. Am făcut totul gri, nu știm ce va fi. Și dressingul l-am făcut”, spunea Roxana Nemeș pentru SpyNews.

