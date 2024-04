Prezentatoarea de știri Andreea Esca și soțul ei, omul de afaceri Alexandre Eram, locuiesc împreună într-o vilă din Snagov. Vedeta are vecini celebri, printre care Ion Țiriac, Anamaria Prodan, Cristian Țânțăreanu, Ioana Băsescu, Cosmin Olăroiu și nu numai.

Având în vedere că prezentatoarea nu a făcut un tur oficial al reședinței din Snagov, Aris Eram, băiatul Andreei Esca, a arătat cu ce obiecte e decorată casa părinților lui. Prin intermediul unui clip postat pe Instagram, el a transmis, în mod ironic: „Obiecte din casa părinților mei care chiar au un sens. Multe chestii foarte folositoare prin casă”, a explicat Aris Eram.

Apoi a început înșiruirea de „chestii folositoare”. E vorba despre pompă de benzină, chibrituri uriașe, o minigrădină, un storcător (n.r. – mic), un storcător uriaș, tacâmuri imense, cană xxl, o ușă de restaurant, toate copertele mamei și o riglă uriașă.

Fanii au văzut clipul postat de băiatul Andreei Esca și s-au mirat de toate obiectele pe care le are în casă prezentatoarea. „Wooowww!!!Super tare 😂o ceașcă din aia pentru cafea mi-ași dori 🥰, de unde se achiziționează???”, „Până să citesc descrierea, am crezut c[ ești în vreun muzeu ciudat 😂😂😂”, „Zici că e muzeu”, „Vreau și eu în vizită la ai tăi”.

Fanii au întrebat și de unde a fost achiziționată pompa de benzină, iar Andreea Esca a intervenit. „Am cumpărat-o de la o licitație acum niște ani. Nu a fost bătaie pe ea”.

Vila Andreei Esca are ieșire la lac

Imagini cu vila din Snagov a Andreei Esca au fost făcute publice de wowbiz.ro în urmă cu mai mult timp. Prezentatoarea este încântată de activitățile care au loc chiar în spatele casei lor. Întreaga familie pare să fie fascinată de sporturile pe apă, iar asta pentru că și Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, a fost surprins în diferite ipostaze la cârma bărcilor de viteză.

În urmă cu aproximativ două decenii, Andreea Esca și Alexandre Eram au cumpărat casa din Snagov și au făcut cea mai bună alegere. Vila are etaj, ferestre mari, luminoase și ponton pentru ambarcațiunea familiei. Curtea este destul de îngustă, însă acest aspect nu i-a făcut pe cei doi soți să se răzgândească atunci când au achiziționat casa.

Pe rețelele de socializare, Andreea Esca a mai postat fotografii în care se pot observa anumite părți din casa în care locuiește în București. Alexandre Eram este pasionat de artă și fotografie, astfel că în locuință se regăsesc foarte multe tablouri.

Prezentatoarea Știrilor PRO TV nu petrece foarte mult timp în bucătărie, însă a avut grijă ca aceasta să fie complet echipată. Andreea Esca are câteva rețete cu care își încântă familia. Până de curând, vedeta locuia și alături de cei doi copii, însă Alexia Eram și-a cumpărat propriul apartament, iar Aris s-a mutat în Barcelona cât timp studiază la o facultate de prestigiu din Spania.

