Andreea Raicu obișnuiește ca la începutul fiecărui an să plece două săptămâni într-o destinație călduroasă, iar zilele petrecute în India au fost unele pline. S-a întâlnit și cu Iulia Vântur, care locuiește în India de peste 10 ani.

„Mă uitam prin telefon ca să aleg câteva poze de postat și am realizat că nu prea am făcut. Am făcut atât de multe, cum n-am mai făcut niciodată în vacanțe, dar nu și poze. De obicei, vacanța din ianuarie era de stat și nefăcut nimic, pentru că eram atât de obosită, încât nu mai aveam energie pentru altceva. Dar pentru că am muncit diferit anul ăsta, nu am mai fost atât de epuizată la final”, a scris Andreea Raicu pe Instagram.

Andreea Raicu a povestit că Iulia Vântur s-a ocupat de programul ei în fiecare zi, așa că au vizitat mai multe locuri.

„Iulia Vântur mi-a făcut program în fiecare zi. Am mers la temple, concerte, restaurante, magazine, în vizite, așa că n-am apucat să stau nicio clipă și nici să fac prea multe poze. Totuși, știu sigur că am râs enorm, ne-am aventurat în tot felul de experiențe, am mâncat mult și de toate, mai ales home-cooked good (…) Mulțumesc, Iulia, pentru toate zilele astea minunate”, a mai spus vedeta.

Iulia Vântur trăiește de mai mulți ani în India, alături de iubitul ei, Salman Khan

După aproximativ 10 ani de relație cu Salman Khan, Iulia Vântur le-a făcut cunoștință față în față părinților ei cu celebrul actor și cântăreț din India care îi e iubit. Întâlnirea nu a avut loc în România, ci în Dubai, acolo unde vedeta are apartament și cetățenie. Tot acolo, Salman Khan a susținut un concert, iar reuniunea de familie a avut loc la finalul anului trecut.

