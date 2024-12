An de an, Andreea Raicu organizează o petrecere de Crăciun la ea acasă cu echipa ei. Vedeta e și femeie de afaceri, are chiar și propriul ei atelier de haine, realizează rochii pe care le poartă nenumărate vedete din showbiz, printre care Andreea Marin, Andreea Bălan, dar și Dana Sota.

Cu această ocazie, în mediul online, vedeta a arătat imagini din casa ei, care a fost deja decorată de Crăciun. În timp ce și-a primit invitatele la petrecere, s-a observat că pe ușa casei sale Andreea Raicu are o coroniță de brad cu multe globuri aurii și alte decoruri.

Vedeta s-a pozat și în bucătărie, acolo a pregătit o salată. Lângă e sufrageria vedetei, open-space cu bucătăria. Camera e decorată după placul Andreei Raicu, cu o canapea confortabilă, un șemineu împodobit cu o ghirlandă și multe poze cu vedeta și mama ei, are și o zonă a mesei unde a luat cina cu echipa, iar lângă e bradul pe care l-a decorat cu globuri și alte decoruri aurii.

„Pregătiri intense pentru petrecerea anuală de Crăciun cu echipa”, a anunțat Andreea Raicu pe Instagram. După ce au servit masa, colegele vedetei au început să își împartă cadouri, să se bucure deja de spiritul Crăciunului.

Detalii despre vila în care locuiește Andreea Raicu

Casa Andreei Raicu este o adevărată comoară și are obiecte decorative de valoare. Locuința este decorată într-o paletă de culori calde, predominant bejuri și marouri, creând o atmosferă extrem de primitoare. În casă are fotografii cu persoane dragi din viața ei, iar ramele foto au fost atent alese. Andreea Raicu și-a transformat casa într-un sanctuar personal. Fiecare element pare să fie ales cu grijă și atenție la detalii, reflectând personalitatea și gusturile sale sofisticate.

Locuința impresionează cu un șemineu elegant și generos care încălzește livingul, iar cascada de interior completează armonia care tronează în casa Andreei Raicu. De multe ori, fosta prezentatoare TV își găsește liniștea și gândurile pe terasa sa, unde se bucură de aerul proaspăt.

„Uneori stau mult în casă, uneori nu. Merg la film, la piață, mă întâlnesc cu prietenii, fac tot ce face o persoană normală. Pe terasă stau și meditez”, spunea fosta prezentatoare în urmă cu câțiva ani. Andreea Raicu locuiește într-o casă cu etaj în centrul Capitalei, pe care și-a amenajat-o după bunul său plac.

Vila nu reflectă doar luxul, ci și pasiunea pentru frumos a vedete. Fiecare detaliu din casă pare să fie atent gândit pentru a crea o atmosferă deosebită.

