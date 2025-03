De-a lungul carierei sale, cea care a susținut-o pe Andreea Raicu întotdeauna a fost mama ei, căreia i-a dedicat recent o postare specială pe rețelele de socializare. Vedeta a postat pe Facebook mai multe fotografii cu Virginia Gheorghiu, despre care a spus că, într-adevăr, are o stare de sănătate specială, însă nu se plânge.

Ce lecție a învățat Andreea Raicu de la mama ei

Mama este modelul ei. „Caut mereu femei care să mă inspire, de la care să învăț sau care să îmi reamintească ceva ce știam, dar uitasem. În seara asta am fost în vizită la mama. M-am jucat cu Lola, noul ei pui, am stat de vorbă și am organizat toată săptămâna”, și-a început vedeta confesiunea în fața fanilor ei.

Și a continuat: „Era târziu și de-abia așteptam să ajung acasă. Am plecat, iar când am ajuns în fața casei și îmi căutam cheile, mama m-a sunat să îmi spună că le uitasem la ea. Ce să fac? M-am întors să le iau, dar am rugat-o să iasă la poartă cu ele, ca să nu mai intru. Eram obosită și tot ce îmi doream era să ajung acasă.

Mă aștepta la poartă, cu cheile și cu zâmbetul pe buze. Deși are 85 de ani, probleme la genunchi și coloană și uneori se mișcă greu, a ieșit afară fără să se plângă sau să protesteze. Căldura, calmul și zâmbetul ei mi-au dat o stare atât de bună.

Mă uitam la ea și mă gândeam că, deși viața i-a dat multe provocări și i-a luat multe, asta nu a făcut-o să devină nici negativă, nici frustrată, nici nemulțumită, ba din contră. Mama mi-a reamintit astăzi cât de important este să îți păstrezi bucuria vieții și să nu lași nimic să te amărască. Te iubesc tare mami”.

Cine a fost tatăl Andreei Raicu

Tatăl Andreei Raicu a decedat în anul 2001. Părinții Andreei s-au despărțit atunci când ea era doar un copil și avea numai 7 ani. Andreea a crescut doar cu mama, și cu bunica ei. Despre el, vedeta făcea confesiuni într-un articol pe blogul ei:

„Nu am avut cea mai bună relație cu tatăl meu, cu toate că în copilărie, că mai toate fetițele, eram iremediabil îndrăgostită de el. Mi se părea frumos, inteligent, atotcunoscator, cum pare orice adult unui copil. Era foarte înalt și avea un simt al umorului și al autoironiei greu de descris. Era sarcastic și îi plăcea să-i facă pe cei din jur să radă. Era minunat, sau cel puțin așa îl vedeam eu. (…)

În timp, a trebui să muncesc mult să-i demonstrez că merit să fiu apreciată, iubita, că sunt demnă de dragostea lui. (…) Tatăl e un suport în viață fiecărei fetițe, este acel munte solid care va fi acolo mereu, care nu se va clinti niciodată.

O va apară și proteja indiferent de ce va face, o va iubi necondiționat și o va face să se simtă cea mai bună pentru că este a lui. Mi-ar fi plăcut să simt asta de la tatăl meu, să știu că sunt importantă și că mă iubește indiferent de ceea ce am făcut. Mi-aș fi dorit să știu că este mândru de mine și de realizările mele și să știu că va fi lângă mine chiar dacă erau momente în care poate nu îmi ieșeau lucrurile”.

