De mai mulți ani Iulia Vântur a renunțat la cariera în televiziune în România și s-a mutat în India, acolo unde a început o poveste de iubire cu starul Salman Khan. Totodată, ea a devenit și cântăreață, iar recent a înregistrat un nou succes.

Zilele trecute, cântărețul internațional Ricky Martin a susținut un concert în Dubai, iar în deschiderea spectacolului lui Iulia Vântur a performat. Româna a urcat pe scnă în fața miilor de spectatori îmbrăcată într-un costum roșu, care i-a pus în evidență silueta. Atent machiată și coafată, vedeta a făcut un adevărat show alături de dansatorii ei.

Aplaudată la scenă deschisă, Iulia Vântur a bifat un moment memorabil și în culisele concertului, unde s-a întâlnit cu Ricky Martin. Cei doi au dat mâna, au stat de vorbă, chiar s-au și îmbrățișat, iar apoi au stat la poze. Ba chiar starul a făcut un gest surprinzător, i-a arătat cu degetul Iuliei Vântur încotro să privească pentru a obține poza perfectă.

Recomandări Elevul care a încercat să-și ucidă profesoara invocă „voci și îndemnuri interioare”. Procurorii cer o pedeapsă orientată spre maximum

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Recunoscătoare”, a transmis Iulia Vântur după întâlnirea cu Ricky Martin. „Îmi aduc aminte cu ani în urmă că ai spus că este vedetă ta preferată ❤️🙌🔥ai avut șansă de a-l întâlni! Cât de tare, felicitări🔥🔥🔥🙌🙌❤️❤️”, „Iulia noastră frumoasă și talentată!❤️❤️❤️”, „Trebuia o îmbrățișare! 🔥🙌❤️ Bravo, ești o frumoasă și o păpușă, îți doresc tot binele!!”, i-au transmis fanii pe Instagram Iuliei Vântur.

Iulia Vântur stă și în Dubai

Fosta prezentatoare de la Pro TV a fost invitată în două emisiuni TV de prestigiu, „Dubai One” și „Lovin Dubai”, unde a dezvăluit detalii fascinante despre parcursul său profesional și despre cum a reușit să-și atragă admiratorii din întreaga lume.

Recomandări Doi generali ruși au fost asasinați în același timp la Moscova. Unul dintre ei e Igor Kirilov, șeful trupelor de apărare împotriva radiațiilor, chimice și biologice

În aceste apariții televizate, Iulia Vântur a împărtășit povestea sa, vorbind despre evoluția carierei sale și despre modul în care a reușit să câștige inimile publicului internațional. Talentul și farmecul ei au fost recunoscute și apreciate deopotrivă, consolidându-i statutul de artistă internațională.

Un moment memorabil a fost atunci când Iulia Vântur a dezvăluit că și-a achiziționat o locuință în Dubai, transformând astfel acest oraș în a treia sa casă. „Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici. Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „One Dubai”.

Plecată în India în momentul în care cariera sa era în plină ascensiune în România, Iulia Vântur a devenit un star și la Bollywood. Totodată, aspirațiile sale în muzică o duc spre colaborări cu artiști de renume internațional, precum Ricky Martin, iar lista sa de colaboratori continuă să crească.

De remarcat este și faptul că partenerul său, Salman Khan, deține de asemenea o proprietate în Emiratele Arabe Unite, ceea ce consolidează legăturile ei cu această regiune.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News