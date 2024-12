Pe când avea doar 19 ani, Andreea Raicu și-a început cariera în televiziune. 20 de ani a fost prezentă pe micul ecran, în multe emisiuni de succes, însă în anul 2014 a decis să se retragă. Despre parcursul ei, vedeta s-a confesat acum.

„10 ani! 🥂Atât a trecut de când am decis să închei cariera de 20 de ani pe care am avut-o în televiziune. Și când mă uit înapoi, recunosc că acea perioadă pare desprinsă dintr-o altă viață, una extrem de îndepărtată.

Am intrat în televiziune la 19 ani, după ce am fost chemată la PRO TV în urma unui casting la care participasem. Eram model pentru Janine, un designer celebru la vremea respectivă. Aveau nevoie de o parteneră pentru Andi Moisescu, la emisiunea matinală Ora 7, bună dimineața.

Și acum simt emoțiile pe care le aveam când am pășit pentru prima dată în platoul emisiunii. Stăteam în față camerei, încercam să vorbesc, dar mi se părea că mă bâlbâi, că habar nu am ce să fac exact, și abia așteptam să se termine totul. Îmi amintesc clar că am plecat rușinată, convinsă că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele. După două zile, telefonul a sunat și mi-a fost dată vestea cea mare: am luat castingul și urma să fiu coprezentator la emisiunea matinală. Nu mi-a venit să cred! Și așa a început totul”, a povestit pe rețelele de socializare vedeta.

Andreea Raicu: „Am învățat enorm, am trăit toate emoțiile posibile și imposibile”

Drumul ei pe micul ecran, de la Pro TV a trecut la Prima TV, unde a muncit din greu și s-a bucurat de succes. „După o perioadă, am prezentat o emisiune de lifestyle, prima de acest fel din România. Au urmat 3 ani petrecuți la PRO TV. Ulterior am primit o ofertă de la Prima TV, unde am rămas timp de 16 ani, prezentând unele dintre cele mai importante formate din televiziunea românească.

A fost o perioadă incredibilă! Am învățat enorm, am trăit toate emoțiile posibile și imposibile, de la fericire la frică, de la surpriză la groază… Am râs și am plâns, am evoluat și am crescut împreună cu niște oameni minunați, care m-au format și de la care am primit atât de mult.

Mi-e greu să rezum în câteva cuvinte ce au însemnat acești 20 de ani din televiziune. Ceea ce știu este că sunt profund recunoscătoare pentru fiecare emoție, pentru fiecare om întâlnit, pentru fiecare emisiune și pentru fiecare moment, indiferent de cum a fost. Fiecare experiență m-a ajutat să cresc și m-a pregătit pentru următoarea etapă din viața mea, o etapă la care nici nu m-aș fi gândit vreodată că va exista”, a mai transmis ea.

„Despre asta este vorba: despre ce lași în urmă și despre cât bine poți să faci în jurul tău”

În prezent, Andreea Raicu are propria afacere, dar și un atelier de haine. Lecțiile învățate în televiziune i-au fost de mare folos. „Am câștigat niște lucruri incredibile în acești ani: am învățat ce înseamnă munca în echipă, ce înseamnă să îți placă ce faci fără să conteze cât este ceasul, ce înseamnă să fii prezent și să te adaptezi oricând și oriunde, să gestionezi emoțiile și să-ți învingi frica de necunoscut.

Am dobândit lejeritatea de a comunica oricând și cu oricine, puterea de a evolua continuu și curajul de a privi viața așa cum este ea: o serie de experiențe care ne modelează și ne definesc. Am încheiat acest capitol cu recunoștință și cu inima plină. Televiziunea mi-a oferit enorm, dar am simțit că a venit momentul să o iau pe un alt drum.

Un drum pe care continui să cresc, să învăț și, mai ales, să ofer. Pentru că, la final, cred că despre asta este vorba: despre ce lași în urmă și despre cât bine poți să faci în jurul tău. Din păcate, nu am foarte multe poze din perioada respectivă… s-au rătăcit, am rămas cu amintirile în suflet care pentru mine este cel mai important”, a mai declarat Andreea Raicu, care a arătat și imagini din cariera ei pe micul ecran. Sunt poze cu Andreea Marin, Ștefan Bănică jr, Ernest, Virgil Ianțu și alții.

