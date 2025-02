Dacă în urmă cu ani de zile, Dan Capatos se ferea să apară public alături de familia lui și mai ales de băiatul său, de ceva vreme lucrurile s-au schimbat. Dan Capatos se mândrește ori de câte ori are ocazia cu Andrei, care e campion la tenis la categoria lui de vârstă.

Ieri, 15 februarie, adolescentul a sărbătorit 14 ani și și-a petrecut ziua de naștere într-un mod inedit, la karting. Printre invitați s-au aflat și Cătălin Măruță, și copiii lui, David și Eva. Cu această ocazie, prezentatorul de la Pro TV a făcut publice câteva imagini în care apare și băiatul lui Dan Capatos.

A avut un mesaj deosebit în care a vorbit și despre prietenia cu Dan Capatos, chiar dacă lucrează la posturi de televiziune diferite. „Îmi dau seama că suntem prieteni de-o viață când mă uit la băieții noștri, amândoi de 14 ani. Azi e ziua lui Andrei, băiatul lui Dan, și vreau să îi urez la mulți ani și cât mai mult timp petrecut în familie! 🥳 Mă bucur mult că, după atâția ani în televiziune, suntem colegi și prieteni, chiar dacă ne vedeți pe posturi diferite. Mai multe lucruri ne leagă decât ne despart. 🤝🤗”, a transmis el.

Fanii au văzut imediat imaginile și i-au făcut urări lui Andrei Capatos. „La mulți ani cu sănătate și bucurii și binecuvântați de bunul Dumnezeu alături de familia ta, Andrei!”, „La mulți ani!!! Să fie sănătos și fericit!!!”, „La mulți ani”.

Băiatul lui Dan Capatos joacă tenis de performanță

Andrei Capatos este campion la tenis. El este înscris la Dinamo, clubul sportiv de suflet al tatălui său, și în 2023 se afla pe locul 52 în topul FRT (Federația Română de Tenis). Pentru prima oară, băiatul a apărut la TV acum doi ani și a acordat un interviu pentru „Showbiz Report”.

Spunea că joacă tenis cu pasiune și că se antrenează zilnic pentru a deveni din ce în ce mai bun. „Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune.

Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT. Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a spus băiatul lui Dan Capatos pentru Antena Stars.

Cine e soția lui Dan Capatos

Deși Dan Capatos este mereu în lumina reflectoarelor, soția sa a preferat întotdeauna să păstreze discreția și să evite aparițiile publice. În vară însă, celebrul prezentator de la Antena Stars a făcut publică o imagine rară alături de Monica, surprinzându-și fanii cu apariția lor.

În fotografie, cei doi soți au fost surprinși în timp ce plecau la un eveniment, îmbrăcați impecabil. Dan Capatos a optat pentru un costum elegant, în timp ce Monica a impresionat cu o rochie neagră lungă, care i-a evidențiat grația și rafinamentul. Apariția sa a fost, fără îndoială, îndelung admirată, demonstrând că este o prezență discretă, dar de o frumusețe remarcabilă.

Dan Capatos a povestit în trecut cum a început relația lor: s-au cunoscut în redacția unui ziar care nu a mai apărut, într-o perioadă în care amândoi erau în alte relații. Totuși, destinul i-a adus împreună, iar acum sunt fericiți împreună, atât la bine, cât și la greu.

„Ne-am cunoscut şi mai departe a trebuit să vedem cum facem. Eram fiecare prinşi în altă relaţie şi a trebuit să renunţăm la relaţiile respective pentru a forma o familie. Singurul dezavantaj era că ea trebuia să se căsătorească în scurt timp. Avea nunta şi a trebuit să o anuleze. Mă gândesc că ne-or fi iertat oamenii ăia. Sau pe ea, că pe mine nu cred. Oamenii aceia pe care i-a încurcat atunci. 20 de ani. Nu i-am promis niciodată măcar că vom rămâne până la final. Nu-mi place să fac promisiuni de genul ăsta. Am zis încă de la început că se poate întâmpla orice, dar trebuie să o luăm cu paşi mici. În paşi mici am ajuns la 20 de ani”, povestea Dan Capatos, cu ceva vreme în urmă, la Antena Stars.

