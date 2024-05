Căsătorit din anul 2018 cu Valentina Pelinel, Cristi Borcea are alături de fostul fotomodel trei copii. Omul de afaceri e tatăl lui Milan, care are 8 ani, dar și al gemenelor Raisa și Indira. De data acesta, băiețelul cuplului a fost în centrul atenției.

Ieri, pe Arena Națională din București, Cristi Borcea și-a făcut apariția alături de soția Valentina, dar și de fiul lor. Milan a apărut îmbrăcat în tricoul naționalei de fotbal a României, un tricou galben, cu numărul 10. Zâmbitor, băiețelul s-a pozat alături de părinții lui pe stadion, iar în culise a primit autografe de la foștii mari fotbaliști.

Cât a crescut băiețelul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea

Gheorghe Hagi s-a împrietenit cu Milan, Ilie Dumitrescu i-a semnat pe tricou, la fel și Dan Petrescu. Chiar și cu Jose Mourinho Milan a socializat, spre încântarea lui Cristi Borcea, mare pasionat de fotbal. Imaginile postate de Valentina Pelinel în mediul online imediat au fost apreciate de fani

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Cum și când să cumperi cireșe? Expert în horticultură: „Cireșele de mai sunt de «poftă», nu au gustul celor de iunie. Mai mult, ce găsești acum pe tarabă sunt din import”

Unii dintre ei i-au și lăudat familia lui Cristi Borcea. „O familie frumoasă și fericită! Să fiți sănătoși că frumoși sunteți!”, „Doamne ajută! Să fiți sănătoși și fericiți!”. Pe lângă băiețelul lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel le mai iau pe gemenele Rania și Indira. Vedeta a apelat la fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată cu fetițele.

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculațiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame.

Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă şi aceasta este singura metodă, nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu şi să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta. Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreţie şi de servicii ca-n străinătate”, a declarat ea pentru OK! Magazine.

Cum se înțeleg cei nouă copii ai lui Cristi Borcea

Pe lângă cei trei copii cu Valentina Pelinel, Cristi Borcea mai are 6 moștenitori din alte relații de iubire. Din mariajul cu Mihaela Borcea omul de afaceri îi are pe Patrick și pe gemenii Antonia Melissa și Angelo. După ce a divorțat de Mihaela, Cristi Borcea s-a căsătorit cu Alina Vidican, alături de care are doi copii, pe Alex și Gloria. Dintr-o relație extraconjugală cu avocata Simona Voiculescu, Cristi Borcea mai are o fetiță, este vorba despre Carolyn.

Recomandări EXCLUSIV | Ce spune Mircea Geoană despre extrădarea cumnatului său, Ionuț Costea, din Turcia

Invitat în emisiunea Ioanei Cosma de la Fanatik, omul de afaceri a mărturisit că moștenitorii lui se înțeleg foarte bine, chiar dacă sunt la distanță unii de alții. Fiica Melissa, din căsnicia cu Mihaela Borcea, și Alex și Gloria, copiii din căsnicia cu Alina Vidican, locuiesc în America. Deși împart mame diferite, copiii lui au o relație specială. „Acum e important că suntem foarte bine și copii sunt foarte bine.

Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. (…) Cei mari, cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez, cum fac toți – material, cât de cât. Am trei în America – Melissa, care e geamăna (lui Patrick, n. red.), Alex și Gloria, și șase îi am aici”, a mai spus Cristi Borcea la Fanatik SuperLiga.

Urmărește-ne pe Google News