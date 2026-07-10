Imagini rare cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, mesaj emoționant despre familia numeroasă

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au publicat imagini rare alături de toți cei nouă copii ai afaceristului. Soția lui Cristi Borcea a transmis un mesaj emoționant despre familia lor numeroasă și a mărturisit că îi consideră pe toți copiii parte din aceeași familie, indiferent din ce relație provin.

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Valentina Pelinel și Cristi Borcea au apărut alături de toți cei nouă copii ai afaceristului

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au împreună trei copii, însă familia lor este mult mai numeroasă.

Recent, cei doi au publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apar alături de toți cei nouă copii ai lui Cristi Borcea, imaginile fiind apreciate de urmăritori. Postarea a fost însoțită de un mesaj prin care Valentina Pelinel a vorbit despre semnificația pe care o are pentru ea familia numeroasă.

Ce spune Valentina Pelinel despre copiii lui Cristi Borcea

Cristi Borcea are nouă copii din relații diferite, iar Valentina Pelinel spune că îi privește pe toți ca pe membrii aceleiași familii. În videoclipul publicat pe Instagram apar atât cei trei copii pe care îi are împreună cu omul de afaceri, cât și ceilalți șase copii ai acestuia.

Alături de imagini, vedeta a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de emoție. „9 copii. Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită“, a scris Valentina Pelinel pe Instagram.

Postarea a fost apreciată de numeroși urmăritori, care au remarcat imaginea rară în care întreaga familie apare împreună.

Câți copii are Cristi Borcea

Cristi Borcea este tatăl a nouă copii. Împreună cu Valentina Pelinel are trei copii: Milan, în vârstă de 10 ani, și gemenele Indira și Rania, în vârstă de 7 ani.

Din căsnicia cu Mihaela Borcea mai are trei copii: Patrick, de 27 de ani, Angelo, de 23 de ani, și Melissa, în vârstă de 22 de ani. Din relația cu Alina Vidican au rezultat alți doi copii: George, de 14 ani, și Gloria, de 11 ani.

Omul de afaceri mai are o fiică în vârstă de 18 ani dintr-o altă relație.

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