Radu Miruță, pictorial pe noua corvetă a României

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj de apreciere pentru echipajul corvetei „Contraamiral August Roman”, după ce a însoțit nava în voiajul din Turcia până în România.. „Sunt momente în care înțelegi în detaliu că adevărata forță a unei armate nu este o navă, un avion sau un sistem de armament. Sunt oamenii care le dau viață”, a transmis ministrul.

Acesta le-a mulțumit militarilor care au participat la aducerea corvetei în țară și a precizat că experiența petrecută alături de echipaj i-a oferit ocazia să vadă dincolo de uniformă profesionalismul și dedicarea acestora. „Le mulțumesc militarilor care au adus acasă corveta Contraamiral August Roman și care mi-au oferit onoarea de a fi alături de ei în voiajul din Turcia până în România. Au fost aproape 14 ore în care am văzut, dincolo de uniformă, oameni care își trăiesc meseria cu pasiune, disciplină și un respect profund pentru România. Respect real, nu prin vorbe pompoase”, a scris Radu Miruță.

Mesajul publicat pe pagina sa de Facebook e însoțit de mai multe fotografii din timpul deplasării, în care ministrul interimar apare îmbrăcat în uniformă de marinar, alături de membrii echipajului.

radu-miruta-1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Radu Miruță le-a mulțumit comandantului navei, locotenent-comandorului Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj format din 85 de militari. Potrivit ministrului, pe durata voiajului au fost desfășurate exerciții de instruire, iar ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost spiritul de echipă. „Le mulțumesc comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj de 85 de militari. Pe parcursul voiajului au desfășurat exerciții de instruire, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalți. În astfel de misiuni, performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om. Este rezultatul unei echipe”, a afirmat acesta.

Prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani

Radu Miruță a descris corveta „Contraamiral August Roman” drept o navă modernă, aflată în ultimele etape înainte de a putea executa toate misiunile pentru care a fost proiectată.

„Am văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câțiva pași de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere și patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord”, a precizat ministrul. El a subliniat și importanța momentului pentru Forțele Navale Române. „Aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani. Iar acest lucru spune multe. Nu despre trecut, ci despre responsabilitatea pe care o avem pentru viitor”, a transmis el.

În finalul mesajului, ministrul interimar al Apărării a afirmat că autoritățile au responsabilitatea de a pune la dispoziția militarilor echipamentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor. „Noi, cei aflați vremelnic în funcții publice, avem obligația să le oferim acestor profesioniști echipamentele de care au nevoie. Ei și-au făcut și își fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria față de ei”, a scris Radu Miruță.

Mesajul se încheie cu un apel privind susținerea militarilor români și continuarea procesului de modernizare a Armatei. „România are oameni extraordinari. Am văzut asta încă o dată la bordul corvetei Contraamiral August Roman. Acum trebuie să ne asigurăm că au și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea la cel mai înalt nivel. România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce”, a concluzionat ministrul interimar al Apărării.

Noua corvetă a României transportă elicoptere și drone

Noua corvetă a României „Contraamiral August Roman”, cumpărată din Turcia, a intrat oficial în serviciul Forţelor Navale Române la 20 iunie 2026. Poate opera 21 de zile fără escală, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafaţă, apărare antiaeriană şi antisubmarin.

Prețul total de achiziție, conform contractului, a fost de 223 milioane de euro, fără TVA, și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Nava din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forţelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilităţi destinate executării misiunilor de protecţie a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum şi misiuni de luptă.

Este o navă de patrulare maritimă, tip corvetă, cu o lungime de aproximativ 99,56 metri, o lățime de 14,42 metri și un pescaj de 3,77 metri, având un deplasament de circa 2.300 tone. Nava poate fi operată de un echipaj de aproximativ 104 persoane și este propulsată printr-un sistem combinat diesel-electric. Viteza maximă a navei este de 24 de noduri, iar autonomia sa este de aproximativ 4.500 mile marine.

Poate opera elicoptere de până la 10 tone

Corveta poate opera elicoptere de până la 10 tone, precum și aeronave fără pilot (UAV-uri), și dispune de două ambarcațiuni rapide RHIB pentru intervenții sau transport de personal. Armamentul principal este un tun naval de 76 mm, completat de mitraliere de 12,7 mm, iar nava este compatibilă cu rachete anti-navă sau alte sisteme NATO. Corveta HISAR este destinată misiunilor de patrulare maritimă, supraveghere, protecția infrastructurii maritime critice, interdicție maritimă, operațiuni speciale, război electronic.

De asemenea, nava are, în configurația actuală, un tun cu calibrul de 76 mm, două mitraliere cu calibrul de 12,7 mm, radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar de chilă și sistem integrat de comunicații – echipamente bazate pe tehnologii de ultimă generație.

Citește și: Ce a semnat la Ankara Radu Miruță e mai mult decât un document foarte tehnic

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Viva.ro
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.RO
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
GSP.RO
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Adevarul.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini rare cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, mesaj emoționant despre familia numeroasă
Stiri Mondene 08:51
Imagini rare cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, mesaj emoționant despre familia numeroasă
Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Stiri Mondene 09 iul.
Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
ObservatorNews.ro
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Libertateapentrufemei.ro
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Parteneri
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
GSP.ro
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
GSP.ro
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
Parteneri
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Mediafax.ro
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Redactia.ro
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Titi, un tată român stabilit în Italia, și-a pierdut viața la locul de muncă. Îl așteptau acasă o soție și doi copii
KanalD.ro
Titi, un tată român stabilit în Italia, și-a pierdut viața la locul de muncă. Îl așteptau acasă o soție și doi copii

Politic

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Fanatik.ro
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința