Radu Miruță, pictorial pe noua corvetă a României

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj de apreciere pentru echipajul corvetei „Contraamiral August Roman”, după ce a însoțit nava în voiajul din Turcia până în România.. „Sunt momente în care înțelegi în detaliu că adevărata forță a unei armate nu este o navă, un avion sau un sistem de armament. Sunt oamenii care le dau viață”, a transmis ministrul.

Acesta le-a mulțumit militarilor care au participat la aducerea corvetei în țară și a precizat că experiența petrecută alături de echipaj i-a oferit ocazia să vadă dincolo de uniformă profesionalismul și dedicarea acestora. „Le mulțumesc militarilor care au adus acasă corveta Contraamiral August Roman și care mi-au oferit onoarea de a fi alături de ei în voiajul din Turcia până în România. Au fost aproape 14 ore în care am văzut, dincolo de uniformă, oameni care își trăiesc meseria cu pasiune, disciplină și un respect profund pentru România. Respect real, nu prin vorbe pompoase”, a scris Radu Miruță.

Mesajul publicat pe pagina sa de Facebook e însoțit de mai multe fotografii din timpul deplasării, în care ministrul interimar apare îmbrăcat în uniformă de marinar, alături de membrii echipajului.

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Radu Miruță le-a mulțumit comandantului navei, locotenent-comandorului Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj format din 85 de militari. Potrivit ministrului, pe durata voiajului au fost desfășurate exerciții de instruire, iar ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost spiritul de echipă. „Le mulțumesc comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj de 85 de militari. Pe parcursul voiajului au desfășurat exerciții de instruire, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalți. În astfel de misiuni, performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om. Este rezultatul unei echipe”, a afirmat acesta.

Prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani

Radu Miruță a descris corveta „Contraamiral August Roman” drept o navă modernă, aflată în ultimele etape înainte de a putea executa toate misiunile pentru care a fost proiectată.

„Am văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câțiva pași de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere și patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord”, a precizat ministrul. El a subliniat și importanța momentului pentru Forțele Navale Române. „Aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani. Iar acest lucru spune multe. Nu despre trecut, ci despre responsabilitatea pe care o avem pentru viitor”, a transmis el.

În finalul mesajului, ministrul interimar al Apărării a afirmat că autoritățile au responsabilitatea de a pune la dispoziția militarilor echipamentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor. „Noi, cei aflați vremelnic în funcții publice, avem obligația să le oferim acestor profesioniști echipamentele de care au nevoie. Ei și-au făcut și își fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria față de ei”, a scris Radu Miruță.

Mesajul se încheie cu un apel privind susținerea militarilor români și continuarea procesului de modernizare a Armatei. „România are oameni extraordinari. Am văzut asta încă o dată la bordul corvetei Contraamiral August Roman. Acum trebuie să ne asigurăm că au și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea la cel mai înalt nivel. România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce”, a concluzionat ministrul interimar al Apărării.

Noua corvetă a României transportă elicoptere și drone

Noua corvetă a României „Contraamiral August Roman”, cumpărată din Turcia, a intrat oficial în serviciul Forţelor Navale Române la 20 iunie 2026. Poate opera 21 de zile fără escală, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafaţă, apărare antiaeriană şi antisubmarin.

Prețul total de achiziție, conform contractului, a fost de 223 milioane de euro, fără TVA, și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Nava din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forţelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilităţi destinate executării misiunilor de protecţie a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum şi misiuni de luptă.

Este o navă de patrulare maritimă, tip corvetă, cu o lungime de aproximativ 99,56 metri, o lățime de 14,42 metri și un pescaj de 3,77 metri, având un deplasament de circa 2.300 tone. Nava poate fi operată de un echipaj de aproximativ 104 persoane și este propulsată printr-un sistem combinat diesel-electric. Viteza maximă a navei este de 24 de noduri, iar autonomia sa este de aproximativ 4.500 mile marine.

Poate opera elicoptere de până la 10 tone

Corveta poate opera elicoptere de până la 10 tone, precum și aeronave fără pilot (UAV-uri), și dispune de două ambarcațiuni rapide RHIB pentru intervenții sau transport de personal. Armamentul principal este un tun naval de 76 mm, completat de mitraliere de 12,7 mm, iar nava este compatibilă cu rachete anti-navă sau alte sisteme NATO. Corveta HISAR este destinată misiunilor de patrulare maritimă, supraveghere, protecția infrastructurii maritime critice, interdicție maritimă, operațiuni speciale, război electronic.

De asemenea, nava are, în configurația actuală, un tun cu calibrul de 76 mm, două mitraliere cu calibrul de 12,7 mm, radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar de chilă și sistem integrat de comunicații – echipamente bazate pe tehnologii de ultimă generație.

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