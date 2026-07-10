Șantierul pentru refacerea Salinei Praid ar putea fi deschis în 2026

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, într-un interviu acordat joi seară pentru Euronews, că speră să deschidă în acest an șantierul pentru refacerea Salinei Praid, grav afectată de inundațiile din 2025.

„Avem planul pentru lucrări aprobat şi deja au început să fie făcute toate etapele ca să înceapă să fie deschis șantierul. Anul acesta sper să avem șantierul deschis. Am alocat banii necesari pentru deschiderea șantierului și pentru a începe lucrările”, a declarat Buzoianu.

Măsurile luate pentru prevenirea unor eventuale catastrofe

Conform ministrului, proiectul include crearea unor indicatori tehnici care să asigure protecția salinei împotriva unor eventuale viituri similare celei din 2025.

„Deja s-au făcut primele etape ca să înceapă lucrările, ca pe viitor, dacă mai vine o astfel de viitură, să nu se mai întâmple o catastrofă, să poată să fie deviată apa”, a explicat Diana Buzoianu.

România primește ajutor financiar de la UE pentru refacerea Salinei Praid

Pentru susținerea lucrărilor, România beneficiază de 14,34 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, această sumă face parte dintr-un pachet mai mare, aprobat marți de Parlamentul European, care a alocat un total de 144,1 milioane de euro pentru Spania, România și Cipru. Din această sumă, 120,55 milioane de euro vor merge către Spania, iar Cipru va primi 9,21 milioane de euro.

Ministerul Mediului a precizat că fondurile europene acordate României sunt destinate refacerii pagubelor provocate de inundații, incendii și valuri de caniculă din 2025 în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est. În zona Praid, inundațiile au afectat grav infrastructura salinei și au cauzat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică, subliniind necesitatea urgentă a acestor reparații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Viva.ro
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.RO
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
GSP.RO
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
Un general NATO demontează entuziasmul după summitul de la Ankara: „România a contat spre deloc”
Adevarul.ro
Un general NATO demontează entuziasmul după summitul de la Ankara: „România a contat spre deloc”
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Fanatik.ro
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Stiri Mondene 09 iul.
Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Imagini din casa în care Andreea Sasu și Philipp Plein locuiesc. Doar în filme mai vezi așa ceva
Stiri Mondene 09 iul.
Imagini din casa în care Andreea Sasu și Philipp Plein locuiesc. Doar în filme mai vezi așa ceva
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
ObservatorNews.ro
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Libertateapentrufemei.ro
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Parteneri
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
GSP.ro
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
GSP.ro
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
Parteneri
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Mediafax.ro
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Misterul broșei purtate de Mirabela Grădinaru la Summitul NATO. De ce au ales-o și celelalte prime doamne
Redactia.ro
Misterul broșei purtate de Mirabela Grădinaru la Summitul NATO. De ce au ales-o și celelalte prime doamne
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan înaintea tragediei. Preotul care a încercat să-l salveze a povestit tot: „Cred că nu mai pot”
KanalD.ro
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan înaintea tragediei. Preotul care a încercat să-l salveze a povestit tot: „Cred că nu mai pot”

Politic

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Kapetanos, prieten şi rival cu Mureşan, sfâşiat de dispariţia fostului fotbalist: „Sunt şocat! Nu pot să cred”
Fanatik.ro
Kapetanos, prieten şi rival cu Mureşan, sfâşiat de dispariţia fostului fotbalist: „Sunt şocat! Nu pot să cred”
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința