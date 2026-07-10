Șantierul pentru refacerea Salinei Praid ar putea fi deschis în 2026

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, într-un interviu acordat joi seară pentru Euronews, că speră să deschidă în acest an șantierul pentru refacerea Salinei Praid, grav afectată de inundațiile din 2025.

„Avem planul pentru lucrări aprobat şi deja au început să fie făcute toate etapele ca să înceapă să fie deschis șantierul. Anul acesta sper să avem șantierul deschis. Am alocat banii necesari pentru deschiderea șantierului și pentru a începe lucrările”, a declarat Buzoianu.

Măsurile luate pentru prevenirea unor eventuale catastrofe

Conform ministrului, proiectul include crearea unor indicatori tehnici care să asigure protecția salinei împotriva unor eventuale viituri similare celei din 2025.

„Deja s-au făcut primele etape ca să înceapă lucrările, ca pe viitor, dacă mai vine o astfel de viitură, să nu se mai întâmple o catastrofă, să poată să fie deviată apa”, a explicat Diana Buzoianu.

România primește ajutor financiar de la UE pentru refacerea Salinei Praid

Pentru susținerea lucrărilor, România beneficiază de 14,34 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, această sumă face parte dintr-un pachet mai mare, aprobat marți de Parlamentul European, care a alocat un total de 144,1 milioane de euro pentru Spania, România și Cipru. Din această sumă, 120,55 milioane de euro vor merge către Spania, iar Cipru va primi 9,21 milioane de euro.

Ministerul Mediului a precizat că fondurile europene acordate României sunt destinate refacerii pagubelor provocate de inundații, incendii și valuri de caniculă din 2025 în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est. În zona Praid, inundațiile au afectat grav infrastructura salinei și au cauzat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică, subliniind necesitatea urgentă a acestor reparații.