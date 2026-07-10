Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii internaționale, a murit la vârsta de 75 de ani, într-un spital din Portugalia, unde urma un tratament după o intervenție chirurgicală de urgență. Cu doar câteva luni înainte, artista vorbea, în ultima sa apariție televizată, despre dragostea pentru muzică și despre dorința de a continua să urce pe scenă.

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Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani

Bonnie Tyler, interpreta unor piese celebre precum Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero și It’s a Heartache, a murit miercuri seară, 8 iulie, la vârsta de 75 de ani, într-un spital din Portugalia. Informația a fost confirmată printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al artistei.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie s-a stins din viață pe neașteptate noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, în urma bolii pentru care urma tratament. Vom reveni cu un nou comunicat în scurt timp, însă, deocamdată, vă rugăm să respectați intimitatea familiei în aceste momente dificile”.

În luna mai, artista fusese plasată în comă indusă după o operație intestinală de urgență. Ulterior, reprezentanții săi anunțaseră că ieșise din comă, însă starea ei de sănătate rămânea gravă, chiar dacă medicii se declarau optimiști în privința recuperării.

Ultima apariție la televizor: „Am avut o călătorie minunată”

În februarie 2026, Bonnie Tyler a fost invitată în emisiunea Lorraine, difuzată de ITV. În cadrul interviului, artista a vorbit despre turneul pe care îl pregătea și despre faptul că nu s-a săturat niciodată să interpreteze piesele care au făcut-o celebră.

Prezentatoarea Lorraine Kelly i-a spus: „Îmi place foarte mult că lansezi muzică nouă, dar în concerte cânți întotdeauna și marile hituri pe care publicul vrea să le audă”.

Bonnie Tyler a răspuns: „Da, și îmi place să le cânt. Oamenii mă întreabă: «Nu te-ai săturat?» Nu!”

Artista a continuat: „De multe ori am spus: «La anul o să o las mai moale», dar, știi, continui să primesc invitații să cânt în locuri extraordinare și iubesc ceea ce fac. Trupa este minunată, ne simțim foarte bine împreună în turnee. Și pe scenă ne distrăm foarte mult… Am avut o călătorie minunată.”

Cum a ajuns „Total Eclipse of the Heart” în repertoriul artistei

În timpul interviului, Bonnie Tyler și-a amintit și momentul în care a ascultat pentru prima dată piesa Total Eclipse of the Heart, compusă de Jim Steinman.

„Prima dată când am auzit-o, am simțit fiori pe șira spinării. Nu-mi venea să cred că Jim Steinman îmi oferea mie această piesă. Era visul meu”.

Ea a adăugat: „Îmi doream enorm să lucrez cu el. La vremea aceea, casa mea de discuri mi-a spus: «Bonnie, nu o să accepte niciodată». Iar eu le-am răspuns: «Măcar întrebați-l. M-ați întrebat cu cine vreau să lucrez și eu asta vă spun». Ei mi-au zis: «Să nu-ți faci prea multe speranțe». Până la urmă, a acceptat și am înregistrat două albume împreună”.

Mesaje de omagiu după anunțul morții artistei

După anunțul decesului, numeroase personalități au transmis mesaje de condoleanțe. Printre acestea s-a numărat și Jo Stevens, secretarul de stat pentru Țara Galilor.

„Sunt profund întristată să aflu despre moartea lui Bonnie Tyler. A fost o legendă a muzicii galeze, câștigătoare a premiilor Grammy și Brit și vocea adolescenței mele”.

Bonnie Tyler a avut o carieră de peste cinci decenii și a rămas una dintre cele mai recognoscibile voci din muzica pop-rock, datorită timbrului său inconfundabil și unor piese care au devenit clasice în întreaga lume.

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