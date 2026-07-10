Timp de 35 de ani, Dan Negru a fost una dintre cele mai constante și apreciate prezențe din televiziunea românească. Deși a cunoscut succesul și a devenit unul dintre cei mai longevivi prezentatori TV, acesta spune că nu a privit niciodată meseria ca pe o obligație.

„Îmi place ce fac și eu cred că fiecare leu pe care l-am câștigat în televiziune l-am găsit pe jos. Nu am avut un serviciu obligatoriu la care să mă fi dus vreodată. Câștigurile mele din televiziune sunt bani găsiți pe jos”, a spus Dan Negru pentru revista VIVA!

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Întrebat dacă și-a pus vreodată problema să renunțe la televiziune, Dan Negru a fost sincer și a vorbit despre o situație mai puțin știută din viața lui.

„România se confruntă cu discriminarea de vârstă, iar televiziunea e un domeniu în care ea există. Larry King s-a apucat de televiziune la 50 de ani; până atunci era anonim. La noi asta ar fi fost imposibil. Aveam vreo 35 de ani, făceam deja revelioane de niște ani, toate lider de audiență, și un director al televiziunii la care lucram atunci a sugerat că ar trebui să fiu înlocuit cu cineva mai tânăr. Aveam 35 de ani!

În momentele acelea mi-am dat seama că piața media de la noi nu e zdravănă la cap și am investit în așa fel încât să pot rezista și atunci când vremurile vor fi grele. Mă uit la Carlo Conti, în zilele astea, la Sanremo. Suntem departe de lumea civilizată a televiziunii, dar ne credem păuni. Și curcanul se crede păun… ”, a declarat Dan Negru pentru sursa citată.