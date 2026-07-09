Ciclul menstrual: mai mult decât o simplă „menstruație”

Unul dintre punctele centrale ale discuției a fost înțelegerea corectă a ciclului menstrual.

„Ciclul femeii nu înseamnă doar menstruație. Este un proces complex care implică schimbări hormonale la nivelul hipotalamusului, hipofizei, ovarului și endometrului”, a explicat dr. Morariu.

El a adăugat că aceste schimbări influențează starea de spirit, energia și sănătatea generală a femeii.

Semnale de alarmă care nu trebuie ignorate

Dr. Morariu a subliniat câteva semne care ar trebui să determine o femeie să consulte un medic ginecolog:

Flux menstrual abundent: „Dacă o femeie folosește mai mult de cinci absorbante de noapte pline pe zi, ar trebui să meargă la medic.”

Cheaguri mari de sânge: „Cheagurile mari sau frecvente pot indica probleme serioase.”

Sângerări intermenstruale: Acestea pot fi cauzate de ovulație, chisturi sau alte afecțiuni.

Menstruație prelungită sau secreții maronii persistente: Pot semnala inflamații sau alte probleme medicale.

Endometrioza: o boală deseori diagnosticată târziu

Un alt subiect abordat a fost endometrioza, o afecțiune în care țesutul care căptușește uterul crește în alte părți ale corpului.

„Este o boală cronică, incurabilă și progresivă, care poate recidiva chiar și după tratament. În plus, mimează un defect imunitar și se extinde ca un cancer oncologic”, a explicat medicul, subliniind importanța diagnosticării timpurii.

Hormonii și influența lor asupra vieții zilnice

Hormonii joacă un rol crucial în sănătatea femeii. De exemplu, estrogenii protejează împotriva bolilor cardiovasculare, dar un dezechilibru poate duce la afecțiuni precum fibromul uterin sau endometrioza.

„Corpul femeii este supus unui maraton hormonal de-a lungul lunii, spre deosebire de bărbați, care experimentează schimbări hormonale într-un ciclu de 24 de ore”, a explicat dr. Morariu.

Contraceptivele: adevăruri și mituri

În ceea ce privește contraceptivele, dr. Morariu a avertizat că acestea maschează doar simptomele unor afecțiuni, fără a le trata cauza.

„După întreruperea contraceptivelor, organismul își revine la normal odată cu prima menstruație”, a adăugat el.

Totuși, utilizarea prelungită a contraceptivelor poate avea efecte secundare, inclusiv asupra sistemului cardiovascular.

Rolul partenerului în sănătatea femeii

Un aspect esențial abordat a fost implicarea partenerilor în sprijinirea sănătății femeilor.

„Cheia este comunicarea. Dacă partenera resimte dureri sau alte simptome, acestea trebuie discutate deschis. De multe ori, femeile evită să vorbească despre problemele lor din rușine sau teamă”, a subliniat medicul.

Dr. Morariu a recomandat ca fiecare femeie să facă o vizită anuală la ginecolog pentru un control de rutină, inclusiv un test Papanicolau și o ecografie.

„Multe probleme pot fi prevenite sau tratate mai ușor dacă sunt descoperite în stadii incipiente”, a concluzionat el.

Educația pentru sănătatea reproductivă și controalele regulate sunt esențiale pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor ginecologice. Așa cum subliniază dr. Morariu, „avem responsabilitatea să ne informăm corect și să avem grijă de sănătatea noastră”.

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