Potrivit comunicatului oficial, s-au discutat următoarele:

„1. Analiza situației partidului și a funcționării PNL în urma deciziilor Tribunalului București;

2. Pregătirea PNL pentru sesiunea parlamentară extraordinară, respectiv adoptarea legislației din PNRR pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025.

Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii. Totodată, în perioada imediat următoare vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului covârșitor al membrilor partidului”.

„Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan.



El a adăugat că „partidul își asumă în continuare responsabilitatea guvernării și a administrării țării în condiții dificile” și că „cea mai importantă prioritate rămâne închiderea PNRR, respectiv adoptarea în Parlamentul României a proiectelor esențiale pentru respectarea jaloanelor asumate de România”.

Totodată, liberalii au precizat că își vor „asuma responsabilitatea pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor PNRR și consideră că întreaga clasă politică trebuie să facă același lucru”.

Ce nu a transmis PNL în mod oficial, dar Libertatea a aflat și a publicat, este că liberalii pregătesc un nou Congres și vor adopta din nou același statut, fără nicio modificare, după ce Tribunalul București a decis suspendarea deciziilor luate la Congresul din 21 iunie. Totodată, conducerea partidului pregătește măsuri împotriva contestatarilor, inclusiv schimbarea lor din funcțiile de conducere, potrivit surselor.

Reamintim că, pe 8 iulie, Tribunalul Bucureşti a hotărât suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor luate de PNL la Congresul din 21 iunie, inclusiv cele referitoare la noua conducere şi la modificările de statut. Decizia poate fi contestată, dar este executorie.