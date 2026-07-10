O amendă neplătită de 500 de lei aduce 10 zile fără permis

Șoferii vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a achita integral amenda, termenul fiind calculat de la data la care procesul-verbal le-a fost înmânat sau comunicat. Dacă suma nu este plătită integral până la expirarea celor 90 de zile, organul fiscal local va stabili perioada în care șoferul nu mai are dreptul să conducă.

Calculul este simplu: pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați se aplică o zi de suspendare. Fracțiile de zi nu sunt luate în considerare. Astfel, o amendă neachitată de 500 de lei va duce la suspendarea dreptului de a conduce pentru 10 zile. Pentru o datorie de 1.000 de lei, suspendarea va fi de 20 de zile.

Dacă suma rămasă de plată nu este un multiplu exact de 50 de lei, partea care nu acoperă încă o zi întreagă de suspendare nu va fi luată în calcul. De exemplu, pentru o restanță de 525 de lei, suspendarea va fi tot de 10 zile.

Când începe suspendarea dreptului de a conduce

Suspendarea va începe la ora 0.00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile acordat pentru plata amenzii. Măsura se va încheia la ora 0.00 a ultimei zile de suspendare stabilite de autoritatea fiscală locală.

Șoferul nu va trebui să predea fizic permisul la Poliția Rutieră. Suspendarea dreptului de a conduce va fi introdusă electronic în bazele de date folosite de autorități. Organele fiscale locale vor înregistra informația în sistemul PatrimVen, administrat de Ministerul Finanțelor și ANAF. Datele vor fi transmise apoi către sistemul național de evidență a permiselor de conducere, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne.

Prin urmare, șoferul poate avea documentul asupra sa, dar va figura în baza de date cu dreptul de a conduce suspendat. Dacă este prins la volan în această perioadă, riscă dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără drept de a conduce, a explicat anterior Poliția Română.

Șoferii vor primi o somație în care va apărea perioada de suspendare

Autoritățile fiscale locale vor avea obligația să introducă în evidență amenzile stabilite prin procese-verbale care nu au fost contestate în termenul legal sau prin hotărâri judecătorești definitive. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, organul fiscal local îi va trimite șoferului o somație de plată.

Documentul va cuprinde suma totală datorată, suma rămasă neachitată, data la care expiră termenul de 90 de zile și avertismentul că neplata amenzii va duce la suspendarea dreptului de a conduce. În somație vor apărea inclusiv data și ora la care începe suspendarea, dar și momentul la care șoferul își va putea recăpăta dreptul de a conduce dacă nu achită între timp datoria.

Modelul somației urmează să fie aprobat printr-un ordin al ministrului Dezvoltării, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii de Guvern.

Ce se întâmplă dacă șoferul contestă amenda

Dacă șoferul depune o plângere împotriva procesului-verbal, termenul de 90 de zile este suspendat pe perioada în care executarea amenzii este oprită potrivit legii. Astfel, șoferul nu își va pierde dreptul de a conduce înainte ca disputa privind amenda să fie soluționată definitiv. Guvernul susține că această regulă este necesară pentru respectarea dreptului de acces la justiție.

Termenul legal pentru contestarea unui proces-verbal de contravenție este de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea acestuia.

Plata parțială reduce numărul zilelor de suspendare

Dacă șoferul achită doar o parte din amendă, perioada de suspendare va fi recalculată în funcție de suma care a rămas neachitată. De exemplu, în cazul unei amenzi de 1.000 de lei, neplata integrală ar aduce 20 de zile de suspendare. Dacă șoferul achită 500 de lei înainte de aplicarea măsurii, autoritățile vor calcula suspendarea numai pentru restul de 500 de lei, adică 10 zile.

Dacă autoritatea constată că amenda fusese achitată integral înainte de expirarea termenului de 90 de zile, măsura suspendării va fi revocată.

Șoferul își poate recăpăta permisul dacă plătește amenda

Amenda poate fi achitată și după ce a început perioada de suspendare. După plata integrală, autoritatea fiscală locală va introduce în sistem informația privind redobândirea dreptului de a conduce. Potrivit mecanismului prevăzut de OUG 7/2026, operațiunea trebuie făcută în cel mult două zile lucrătoare de la constatarea stingerii integrale a datoriei.

Șoferii trebuie însă să verifice dacă măsura a fost eliminată din evidențele autorităților înainte de a se urca din nou la volan. Simpla efectuare a plății nu înseamnă că dreptul de a conduce este reactivat instantaneu.

Regula se aplică din 25 august 2026

Mecanismul prin care amenzile neplătite duc la suspendarea dreptului de a conduce a fost introdus prin OUG 7/2026, publicată în februarie. Guvernul a aprobat pe 9 iulie normele necesare pentru aplicarea concretă a măsurii. Noile prevederi devin aplicabile pe 25 august 2026 și se referă la amenzile contravenționale emise după intrarea în vigoare a mecanismului.

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