Conflictele armate domină tabloul global

Raportul subliniază că „lumea își continuă traiectoria îndelungată de deteriorare a păcii, conflictele armate fiind principalul motor al acestui declin”. În prezent, se înregistrează mai multe conflicte statale active decât oricând de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, iar numărul țărilor implicate în conflicte externe aproape s-a dublat din 2008. Potrivit autorilor, aceste tendințe tensionate conturează un peisaj internațional tot mai fragil.

Islanda, lider global pentru al 19-lea an

În ciuda deteriorării generale, unele țări rămân exemple de stabilitate. Pentru al nouăsprezecelea an consecutiv, Islanda ocupă prima poziție, urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Aceste state se remarcă prin rate scăzute ale criminalității, stabilitate politică ridicată și lipsa conflictelor armate.

Noua Zeelandă domină regiunea Asia-Pacific, fiind „cea mai pașnică țară din regiune și a doua în lume”, datorită scăderii militarizării și a nivelului ridicat de securitate internă. Alte state din această zonă care excelează în clasament includ Singapore, Japonia, Malaezia și Australia.

Regiuni și țări marcate de conflicte

În schimb, conflictele și instabilitatea rămân o realitate pentru țări precum Sudan, Republica Democrată Congo, Ucraina și Israel. Myanmar este clasat drept cel mai periculos teritoriu din Asia-Pacific, iar Rusia închide clasamentul global pe ultimul loc. La nivel regional, „Europa de Vest și Centrală rămâne cea mai pașnică regiune din lume”, deși raportul notează o deteriorare medie de 0,6% a păcii față de anul precedent.

Franța, în declin pe fondul tensiunilor interne

Franța ocupă locul 99 în clasament, între Tanzania și Gabon, și rămâne mult în urma altor state europene. GPI subliniază o creștere de 2% a criminalității violente și a percepției criminalității, ceea ce contribuie la deteriorarea climatului intern. De asemenea, raportul amintește de „tulburările sociale semnificative din septembrie 2025, când mișcarea de protest „Block Everything” a adus sute de mii de oameni în stradă, ducând la ciocniri cu forțele de ordine și peste 300 de arestări”.

Pe ce loc se află România în clasamentul global

România se situează pe locul 45 în clasamentul celor mai sigure țări din lume în 2026, în urcare cu o poziție față de ediția precedentă. Cu un scor de 1,788 în Global Peace Index, țara se află în prima jumătate a ierarhiei mondiale, depășind state precum Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Argentina și Cipru, însă rămâne în urma unor țări europene precum Islanda, Elveția, Slovenia și Portugalia, care ocupă primele poziții ale clasamentului.

Clasamentul celor mai sigure țări din lume în 2026

  • Iceland
  • New Zealand
  • Switzerland
  • Slovenia
  • Ireland
  • Austria
  • Portugal
  • Singapore
  • Finland
  • Japan
  • Denmark
  • Malaysia
  • Czechia
  • Canada
  • Hungary
  • Bhutan
  • Netherlands
  • Mauritius
  • Latvia
  • Australia
  • Belgium
  • Poland
  • Croatia
  • Lithuania
  • Estonia
  • Bulgaria
  • Spain
  • Germany
  • Slovakia
  • Montenegro
  • Qatar
  • Timor-Leste
  • Norway
  • Mongolia
  • Italy
  • Albania
  • Uzbekistan
  • Equatorial Guinea
  • United Kingdom
  • Sweden
  • Vietnam
  • Taiwan
  • Uruguay
  • Kazakhstan
  • România
  • North Macedonia
  • Tajikistan
  • Bosnia and Herzegovina
  • Kuwait
  • Botswana
  • Armenia
  • Chile
  • Greece
  • Kosovo
  • Moldova
  • The Gambia
  • South Korea
  • Laos
  • Madagascar
  • Oman
  • Kyrgyz Republic
  • Costa Rica
  • Namibia
  • Paraguay
  • Morocco
  • Turkmenistan
  • Sri Lanka
  • Jordan
  • Indonesia
  • Jamaica
  • Serbia
  • Argentina
  • United Arab Emirates
  • Sierra Leone
  • Senegal
  • Ghana
  • Tunisia
  • Angola
  • Trinidad and Tobago
  • Cyprus
  • Panama
  • Zambia
  • Malawi

Aceste evoluții evidențiază fragilitatea contextului internațional și necesitatea unor soluții durabile pentru promovarea păcii globale.

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