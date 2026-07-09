Cafeaua rece – un trend în plină ascensiune
Cafeaua cu gheață nu mai este doar o băutură, ci o experiență. Fie că preferi varianta clasică, intensă sau o rețetă cu note dulci, această cafea poate fi savurată atât afară, cât și acasă. Pentru cei care vor să o prepare rapid, iată cinci rețete care transformă cafeaua într-o adevărată artă.
1. Răsfăț cu înghețată de vanilie
Un desert în pahar, această rețetă este perfectă pentru iubitorii de cafea dulce. Durează doar câteva minute să o prepari.
Ingrediente:
- 1 ceașcă de cafea
- 2 cupe de înghețată de vanilie
- 50 ml frișcă lichidă
- Zahăr vanilat, scorțișoară sau pudră de cacao
Mod de preparare:
Prepară cafeaua și las-o să se răcească. Bate frișca cu zahăr vanilat, apoi adaugă înghețata într-un pahar înalt. Toarnă cafeaua peste și decorează cu scorțișoară sau cacao. Servește imediat.
2. Cold Brew – aroma pură a cafelei
Pentru cei care doresc o cafea tare, fără zahăr, această metodă este soluția ideală. Necesită pregătire prealabilă, dar merită efortul.
Ingrediente:
- 60 g cafea măcinată grosier
- 250 ml apă rece
- Gheață și apă rece pentru diluare
- Frișcă semibătută (opțional)
Mod de preparare:
Infuzează cafeaua în apă rece timp de 12 ore. Strecoară și păstrează lichidul la frigider. Înainte de servire, diluează cu apă rece, adaugă cuburi de gheață și, dacă dorești, frișcă semibătută.
3. Cafea și ciocolată – o combinație decadentă
Dacă iubești ciocolata, această rețetă este alegerea perfectă. Este atât o băutură, cât și un mic răsfăț dulce.
Ingrediente:
- 1 cupă de înghețată de ciocolată
- 50 ml apă fierbinte
- 2 lingurițe cafea instant
- Gheață
- Frișcă lichidă și pudră de cacao
Mod de preparare:
Prepară cafeaua instant și toarnă peste cuburile de gheață. Adaugă înghețata și amestecă. Decorează cu frișcă și cacao și servește imediat.
4. Superfood: Cafeaua cu turmeric
O opțiune sănătoasă, această rețetă include ingrediente nutritive precum laptele de migdale, semințele de chia și turmericul.
Ingrediente:
- 50 ml cafea
- 50 ml lapte de migdale
- Gheață zdrobită
- Miere, semințe de chia și turmeric
- Frișcă lichidă
Mod de preparare:
Mixează toate ingredientele, exceptând frișca, într-un blender. Toarnă amestecul într-un pahar, adaugă frișca și decorează cu semințe de chia și un praf de turmeric.
5. Desert cu Baileys
Această rețetă transformă cafeaua cu gheață într-un desert elegant, perfect pentru serile de vară.
Ingrediente:
- 150 ml cafea
- 1 cupă de înghețată de vanilie
- 50 ml lapte
- 20 ml Baileys
- Gheață zdrobită
Mod de preparare:
Mixează cafeaua, înghețata, gheața zdrobită și o parte din Baileys. Spumează laptele cu restul de Baileys și adaugă-l deasupra. Servește imediat.
Indiferent de preferințe, cafeaua cu gheață este alegerea ideală pentru vara aceasta. Transformă fiecare zi caldă într-o experiență răcoritoare, direct din confortul casei tale. Aceste rețete sunt ușor de adaptat și pot fi personalizate după gustul fiecărui consumator.
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