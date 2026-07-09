Bacul? O formalitate! „Nu mi-am spus niciodată «Lasă, că învăț mâine»”

Stres, emoții, nopți nedormite, recapitulări până în ultimul moment, uneori panică, senzația că ai uitat tot, că nu mai știi nimic din ce ai învățat de-a lungul anilor. În timp ce Bacalaureatul vine la pachet și cu astfel de momente de anxietate și îndoieli, pentru Teo a fost doar o formalitate. Motivul?

„Îmi place foarte mult matematica, iar pentru fizică am făcut o pasiune”, ne-a declarat băiatul, care a luat nota 10 la ambele discipline. „Am învățat constat în toți anii de liceu, la clasă, apoi singur, acasă. Câte trei-patru ore nu mă ridicam de la birou, iar în weekend lucram și mai mult. Eu nu mi-am dat voie să rămân în urmă cu materia nici măcar o zi. Nu mi-am spus niciodată «Lasă, că învăț mâine». Pentru că este foarte greu să recuperezi materia pierdută, îți poate lua extrem de mult să te pui la punct. Și de ce să pierzi timpul? Nu mai bine le faci pe toate când trebuie?“.

Pregătire pentru Bacalaureat cu doar câteva săptămâni înainte nu există, continuă Teodor. „Asta nu este pregătire. Nu este nimic. Doar te minți pe tine că ai făcut ceva. În realitate, nu faci decât să te păcălești”. Pentru că pregătirea pentru o notă de 10 la Bacalaureat înseamnă ani de muncă. „Chiar și așa, pasionat de matematică, în liceu eu nu am reușit să iau media 10. Am fost un copil de nota 9 pentru că matematica este o disciplină complexă. Și contează și exigența profesorului de la clasă”.

Teodor a început să învețe serios pentru Bacalaureat începând cu luna martie. „Atunci am decis că pregătirea pentru Bac trebuie să devină prioritară. Și am început să lucrez. Am repetat informațiile și noțiunile pe care le studiasem în clasa a IX-a, a X-a, a XI-a. Am luat materia de la început, iar în paralel m-am dus și la meditații”.

Pregătirea a făcut-o la centrul educațional din Câmpina, cu profesorul Mihail Iordache. „La meditații am făcut ce nu reușeam singur acasă. Am pus întrebări, mi-am lămurit anumite noțiuni, am lucrat din cărți recomandate de domnul profesor, am rezolvat modele oficiale de Bacalaureat, subiectele din anii anteriori, am lucrat din culegeri dedicate examenului, am participat la testări și simulări”.

Proba la matematică din cadrul examenului de Bacalaureat a fost ușoară, consideră Teo, elevul de 10 din Câmpina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock.

„Matematica nu se învață pe de rost. Matematica se judecă, se gândește”

La examen, la matematică, subiectul al doilea i s-a părut cel mai dificil. „Primul exercițiu, punctul c, de la subiectul al doilea a fost puțin ieșit din tipare. Mi s-a părut un pic mai dificil la prima vedere, nu m-am mai întâlnit cu astfel de cerință, dar m-am concentrat și am reușit să rezolv totul perfect. A fost un exercițiu care-ți cerea să gândești, să-ți pui puțin mintea la contribuție, să faci niște conexiuni logice”.

Teodor ne-a mărturisit că introducerea unor astfel de exerciții este semn că încet, încet, accentul se va pune pe gândirea critică, nu numai pe memorare.

„Practic, ești obligat să și judeci puțin, nu numai să înveți pe dinafară niște formule, niște noțiuni sau modele de rezolvare a exercițiilor. Matematica nu se învață pe de rost, matematica se judecă, se descoperă. Mie, unul, mi-a plăcut această surpriză. A fost o provocare”.

Pentru Teo, matematica este mai mult decât o materie pe care a trebuit s-o învețe la școală. „Este o pasiune, un mod de viață, ceva ce-mi vine natural, firesc, mi se potrivește ca o mănușă. Mie mi-a plăcut matematica de când mă știu, încă din clasele mici știam că voi urma un liceu cu profil real. Iar părinții m-au susținut foarte mult în direcția asta. Trebuie să recunosc, nu mi-a lipsit nimic. Am avut încrederea lor, ajutorul lor, încurajările lor, au fost acolo când am avut nevoie de ei și pentru asta le mulțumesc”.

Teste fulger pe WhatsApp, quizuri și simulări. „Matematică trebuie să știi oricând, la orice oră din zi sau din noapte”

L-am întrebat pe Teo dacă pentru a obține o notă de zece chiar este nevoie de meditații, iar tânărul ne-a spus că lucrurile nu sunt atât de simple. „Unii au nevoie, alții nu. Depinde de cum este predată materia la școală. Pentru că, trebuie să recunoaștem, clasele nu sunt omogene, copiii au nivele diferite de pregătire și, implicit, nevoi diferite: unii sunt buni, alții foarte buni, dar sunt și elevi mai slabi. Iar profesorul nu are timp să predea, să explice, să lucreze cu fiecare în parte în funcție de nivelul fiecăruia. La clasă se predă la fel pentru toată lumea”.

Pe de altă parte, continuă Teodor, cine dorește să lucreze în plus față de ce se predă la clasă, este liber s-o facă. „În ziua de azi avem internet. Este atât de simplu să găsești în online subiecte, rezolvări, teste, exerciții, modele…totul e la un click distanță. Doar să nu vrei, nu găsești. Accesul la informație este foarte facil”. Însă, recunoaște: el s-a pregătit la centrul educațional deschis de Mihail Iordache încă din clasa a XI-a. „Zi de zi lucram singur acasă, iar o dată pe săptămână, timp de două ore, eram la centru”.

Profesorul de matematică Mihail Iordache, alături de cel mai bun elev al său, Teodor. Foto: arhivă personală

Cât despre metodele aplicate de profesor, Teo a fost de la început foarte încântat. „Predă diferit, inedit, atipic. Ne ține în priză, cu mintea mereu activă, nu lasă garda jos. De exemplu, primeam pe grupul de WhatsApp teste-fulger și la 11 noaptea și la 7 dimineața. Mă lua direct din pat câteodată. Dar în acest fel am ajuns să fiu focusat, concentrat, cu mintea doar acolo”.

Matematică trebuie să știi oricând, la orice oră din zi sau din noapte, continuă Teodor. „Mi s-a părut foarte eficientă metoda, pe lângă ce faceam oricum la centru, un centru deschis aproape non-stop. Eu, de exemplu, mergeam și ziua la pregătire, dar mă prindea acolo și 11 noaptea. Mai târziu însă nu am stat niciodată. Consider că somnul este foarte important pentru a avea o minte limpede, odihnită, pentru a te putea concentra. Nu am vrut să risc, așa că noaptea, în timp ce alții, poate, lucrau, eu am ales să dorm”.

„Când așteptările sunt mari, emoțiile te pot copleși”

Cât despre emoții…da, au fost, dar nu multe și nu copleșitoare. „Cu cât așteptările sunt mai mari, cu atât și emoțiile sunt mai puternice. Indiferent de cât de bine ești pregătit, stres tot există. Nu poți intra în niciun examen relaxat, fără emoții. Dar am reușit să mi le controlez. Mie, de exemplu, mi-a fost teamă ca nu cumva să greșesc din neatenție, de exemplu dintr-un minus să fac un plus…sau să omit anumite lucruri. Este suficient un singur moment să-ți pierzi concentrarea și poți face greșeli care te-ar putea costa foarte scump”.

Emoțiile au continuat și a doua zi, când Teodor a dat examen la fizică. „Subiectele mi s-au părut și aici ușoare, dar rezolvarea acestora a fost mai detaliată decât ce ni s-a cerut la matematică. Pentru că lucrurile pot fi privite aici din multe perspective. Și mi-a fost teamă ca nu cumva să abordez o rezolvare cu care profesorul să nu fie de acord sau pe care să n-o înțeleagă pe deplin”.

Însă pentru Teo emoțiile acelea mari, care nu te lasă să dormi noaptea, au dispărut cu trecerea timpului. „Au dispărut cu fiecare simulare pe care am dat-o în liceu, cu fiecare test pe care l-am dat la meditații, cu Mihail. M-am antrenat pentru a rezista psihic și am ajuns în punctul în care să-mi pot controla trăirile. Să pot funcționa chiar dacă inima îmi bate puțin mai tare, iar gândurile nu sunt mereu pozitive”.

O strategie de succes

Tânărul a explicat că o lucrare scrisă la matematică presupune atenție maximă la detalii. Acestea contează enorm și aduc puncte prețioase în barem. „Când mă aflu în fața unei lucrări care necesită demonstrații, încerc să rezolv subiectele cât mai detaliat cu putință, ca și cum aș explica unor persoane care nu știu deloc matematică. Încerc rezolvări în așa fel încât oricine să le înțeleagă. Amănuntele contează mult, asta înseamnă, până la urmă, o lucrare scrisă, asta diferențiază o lucrare care cere rezolvări și demonstrații de una tip grilă: detaliile, amănuntele”.

Însă o lucrare rezolvată perfect nu înseamnă accent pus doar pe detalii și rezolvări în amănunt. Important este și cum îți dozezi timpul. „Eu, înainte de a mă apuca, efectiv, de rezolvat subiectele, îmi arunc rapid un ochi pe întreaga lucrare. Dar fără panică. Vreau doar să-mi fac o idee despre gradul de dificultate al fiecărui subiect, pentru a ști cum să-mi gestionez timpul. Este foarte important pentru mine să știu la ce subiecte aș avea nevoie de mai mult timp sau la ce subiecte pot lucra într-un ritm mai lent”.

Abia după ce și-a „scanat” rapid lucrarea, Teo se apucă de lucru. „Și încep mereu cu primul subiect. Mereu în ordine, de la cele mai simple, la cele mai dificile”.

Important pentru a obține o nota maximă este și modul în care este redactată lucrarea. „Scrisul trebuie să fie unul citeț, lizibil, profesorul nu trebuie să ghicească ce ai vrut să scrii tu acolo, trebuie să vadă din prima”. Într-adevăr, cifra 3, de exemplu, poate fi ușor confundată cu 8 sau invers. Iar exemple de acest fel sunt cu miile. „Chiar tu s-ar putea să faci niște confuzii tocmai pentru că ai scris urât, mic, înghesuit..îți poți pune piedici singur”.

„Amânarea cu o zi a examenului la mate nu m-a afectat în niciun fel. Am închis cărțile și m-am relaxat”

Am vorbit cu Teodor și despre amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului, din cauza caniculei iar tânărul ne-a spus că nu l-a avantajat, dar nici dezavantajat această decizie a ministerului. El oricum era pregătit. „O zi în plus sau în minus pentru mine nu a mai contat. Puteam să dau proba și marți, și miercuri, fără nicio problemă. Poate o fi fost un avantaj pentru elevii care și-au dorit să mai repete, să mai recapituleze. Eu însă am ales să mă relaxez. Dimineața am răsfoit pentru ultima oară materia, iar apoi am închis cărțile și m-am deconectat de tot ce înseamnă examen cu stres, emoții și gânduri”.

Teo a luat nota maximă și la fizică, o materie tare dragă lui, pentru care încă de mic a făcut o pasiune. „Dacă ar fi să aleg între marte și fizică, aleg fizica. Mereu voi alege fizica. Este o pasiune pentru mine, am participat și la concursuri și olimpiade. Pe județ, de exemplu, am luat în clasa a X-a mențiune”.

Dar și aici a întâlnit capcane, căci bacul la această disciplină a venit cu un subiect dificil, spune Teo, la electricitate. „Un subpunct, mai exact, care cred că a făcut diferența între o notă bună și una foarte bună”.

La Bacalaureatul din acest an, proba obligatorie a profilului a fost amânată cu o zi. Foto: Shutterstock

Sfaturi de nota 10

L-am rugat pe Teo să ofere câteva sfaturi elevilor care se pregătesc să dea Bacul la anul, iar primul a fost să lucreze în mod constant, permanent, să nu acumuleze goluri în informații. „Să nu meargă pe ideea că mai este timp, că Bacul este departe. Apoi, elevii trebuie constant să recapituleze din urmă. Dacă nu sunt repetate, noțiunile din clasa a IX-a sau a X-a se uită până într-a XII-a. Repetiția este mama învățăturii”.

În sala de clasă, strategia este alta: „Să se așeze comod în bancă, să-și păstreze în ordine foile de examen și ciornele. O masă aglomerată dă senzația de haos, iar haosul vine la pachet cu stres și anxietate”.

Un alt sfat: elevii nu ar trebui să fie distrași de cei din jur. Dimpotrivă. „Ei ar trebui să se concentreze pe ce au de făcut, ar trebui să-i preocupe doar chestiuni legate de examen. Nu contează ce face sau ce spune vecinul din față sau din spate. Tu trebuie să-ți vezi doar de lucrarea ta”.

Cât despre timpul alocat examenului, trei ore, spune Teodor, sunt mai mult decât suficiente să bifezi toate subiecte. Evident, dacă ai învățat. „Eu, de exemplu, am ieșit din examenul de la mate după două ore jumătate. În tot acest timp eu am rezolvat lucrarea și am verificat-o până la cel mai mic detaliu. Nu ieșiți mai devreme, chiar dacă ați terminat de rezolvat subiectele. În timpul care v-a mai rămas verificați ciornele, dacă ați copiat pe curat toate exercițiile, apoi luați fiecare cerință în parte. Ați înțeles-o bine? Oare nu s-a strecurat în rezolvare nicio eroare? Ați scris frumos, citeț, lizibil? Profitați de tot timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru a elimina orice risc”.

Teodor se pregătește în această perioadă pentru examenul de admitere la facultate și va alege profilul calculatoare și sisteme informatice. „Am decis să-mi continui studiile în țară. Nu am vrut să plec la o universitate din afară pentru că și la noi sunt universități de top, și la noi se poate face performanță. Cred că, dacă îți dorești cu adevărat să înveți, să evoluezi, să te perfecționezi, o poți face oriunde”, ne-a mai mărturisit elevul de 10.

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