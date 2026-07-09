Psihoterapeutul Cristian Buca lansează un „Ghid de bune practici la distracție”, construit atât din experiența sa personală, cât și din practica profesională. Înainte de a deveni psihoterapeut, Cristian Buca a fost unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști din România și spune că știe foarte bine, din experiență proprie, cum funcționează presiunea grupului și dorința de a experimenta.

„Știu, din experiența proprie, că atunci când te ia valul distracției uiți să mai ții cont de toate măsurile de precauție și siguranță. Amintiți-vă că este mișto să vă faceți amintiri pe care să vi le și amintiți.”

1. Nu accepta băuturi de la persoane necunoscute

Cea mai sigură variantă este să îți iei băutura direct de la bar și să o deschizi sau să o primești personal. Există situații în care substanțe pot fi introduse într-un pahar fără ca persoana să observe.

2. Nu lăsa niciodată paharul nesupravegheat

Dacă ai plecat de lângă el, chiar și pentru câteva minute, nu îl mai consuma. Costul unei băuturi noi este incomparabil mai mic decât riscul la care te expui.

3. Nu consuma nimic doar pentru că „toată lumea încearcă”

„Să crezi că distracția adevărată vine doar după ce te pui în cap cu diverse este… nimic mai fals”, spune Cristian Buca.

Presiunea grupului este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care tinerii iau decizii pe care, ulterior, le regretă.

4. Mergi la festival cu oameni în care ai încredere

Un grup de prieteni care are grijă de fiecare membru este una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție. Stabiliți de la început că nimeni nu pleacă singur și că vă verificați reciproc pe parcursul serii.

5. Ascultă-ți instinctul

Dacă o persoană insistă să accepți o băutură, o țigară sau orice altă substanță, refuzul este suficient. Nu ai obligația să explici de ce.

6. Nu confunda libertatea cu pierderea controlului

„Alterarea stării de conștiență nu este libertate. Este doar o deconectare de la mediul înconjurător, care de cele mai multe ori are repercusiuni pe termen lung.”

Pentru psihoterapeut, adevărata distracție înseamnă să rămâi prezent și să poți decide conștient fiecare alegere.

7. Hidratează-te și ai grijă de corpul tău

Căldura, aglomerația și orele petrecute în picioare pot amplifica efectele alcoolului și pot face mai dificilă observarea unor simptome care necesită atenție.

8. Dacă nu te simți bine, cere ajutor imediat

Amețeala severă, confuzia, dificultățile de respirație sau pierderea stării de conștiență reprezintă urgențe medicale. Nu presupune că „îi va trece”. Anunță imediat echipele medicale din festival sau sună la 112.

9. Nu încerca să gestionezi singur o situație suspectă

Dacă bănuiești că un prieten a consumat involuntar o substanță sau are o reacție neașteptată, rămâi cu el și solicită imediat ajutor medical. Timpul poate face diferența.

10. Pleacă acasă cu amintiri, nu cu regrete

„Cel mai important accesoriu pentru petrecerile din acest sezon este conștiența. Cea mai intensă distracție este cea în care ești 100% prezent, în care alegi ce faci, cum faci și cu cine faci, în deplinătatea facultăților mintale. Să ai control total asupra minții tale și asupra corpului tău, aceasta este adevărata putere”, declară Cristian Buca.

Cristian Buca spune că vorbește despre aceste lucruri atât din perspectiva psihoterapeutului, cât și a omului care a trecut prin perioada petrecerilor și a încercat să înțeleagă propriile dezechilibre emoționale. Tocmai aceste experiențe l-au determinat să urmeze Facultatea de Psihologie și să își construiască o nouă carieră, dedicată sănătății mintale.

„Fii cool, fii prezent și fii conștient. Și nu uita: este mișto să-ți creezi amintiri pe care să ți le amintești.”, conchide psihologul Cristian Buca.

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