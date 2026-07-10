Cum s-a produs atacul cu drone asupra rafinăriei Saratov din Rusia

Rafinăria din Saratov, situată la aproximativ 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina, a fost de mai multe ori ținta atacurilor ucrainene. În atacul din 8 iulie ar fi fost lovită unitatea de distilare a țițeiului CDU-6, singura de acest tip din rafinărie, relatează portalul ucrainean de știri The Kyiv Independent.

Cu o capacitate de procesare de aproximativ 20.000 de tone metrice de petrol pe zi (echivalentul a 147.000 de barili), această rafinărie joacă un rol-cheie în producția de peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină și bitum.

Rafinăria din Saratov contribuia masiv la aprovizionarea armatei ruse

Conform Statului Major General al Ucrainei, rafinăria din Saratov contribuie semnificativ la aprovizionarea armatei ruse, ceea ce o face o țintă strategică importantă. Potrivit The Financial Times, atacul asupra acestei unități face parte dintr-o campanie ucraineană mai largă, care a vizat rafinării și depozite de petrol din adâncul teritoriului rus, unele dintre ele fiind nevoite să-și sisteze complet operațiunile.

Criza combustibilului lovește întreaga Rusie

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse au agravat o criză a carburanților de proporții, care a paralizat multe regiuni ale Federației Ruse. Potrivit unei analize realizate de The Financial Times, aproximativ 50 de milioane de cetățeni ruși, reprezentând 35% din populație, sunt afectați direct de penuria de combustibili.

În unele regiuni, cozile la benzinării se întind pe kilometri întregi, iar pe rețelele de socializare circulă imagini cu altercații între cei care așteaptă la rând. Guvernele regionale au fost forțate să introducă măsuri de raționalizare, impunând reguli precum alimentarea alternativă în funcție de numerele de înmatriculare ale vehiculelor.

În anumite zone, precum Crimeea anexată de Rusia, situația a devenit atât de gravă încât a fost declarată stare de urgență, fiind introduse cupoane electronice pentru distribuirea carburanților.

Rafinăria rusească din Saratov, distrusă complet de dronele ucrainene: 50 de milioane de ruși sunt afectați de criză, exporturile de petrol sunt blocate
Aproximativ 50 de milioane de cetățeni ruși, reprezentând 35% din populație, sunt afectați direct de penuria de combustibili. Sursa foto: Profimedia Images

Cum reacționează autoritățile de la Kremlin în fața crizei combustibilului din Rusia

În fața crizei tot mai acute, președintele Vladimir Putin a avut o rară apariție televizată pe 9 iulie, recunoscând existența „unor lipsuri” de combustibil, dar a subliniat că situația „nu este critică”. Totuși, în realitate, pierderile din capacitatea de rafinare a Rusiei sunt semnificative. Potrivit presei ucrainene, analiștii estimează că între 20% și 40% din capacitatea de rafinare a fost afectată de atacurile ucrainene.

În iunie 2026, Rusia a rafinat, în medie, 4,1 milioane de barili de petrol pe zi, cu 28% mai puțin față de media ultimilor cinci ani. „Criza este reală. Oamenii o resimt”, a declarat Sergey Vakulenko, cercetător senior la Carnegie Russia Eurasia Center. Cu toate acestea, el a adăugat că impactul economic general încă nu este pe deplin resimțit, deși există indicii că ar putea afecta transportul de mărfuri și serviciile esențiale.

Rafinăria rusească din Saratov, distrusă complet de dronele ucrainene: 50 de milioane de ruși sunt afectați de criză, exporturile de petrol sunt blocate
În iunie 2026, Rusia a rafinat, în medie, 4,1 milioane de barili de petrol pe zi, cu 28% mai puțin față de media ultimilor cinci ani. Sursa foto: Profimedia Images

Soluțiile Rusiei sunt considerate „insuficiente” pentru criza actuală

Guvernul rus a luat mai multe măsuri pentru a gestiona criza, dar acestea s-au dovedit insuficiente. Exporturile de motorină au fost interzise începând cu 8 iulie, cel puțin până la sfârșitul lunii, iar rafinăriile au fost autorizate să livreze pe piața internă combustibil de calitate inferioară.

În plus, Rusia a importat un volum record de 141.000 de tone de benzină din Belarus în iunie 2026, o creștere semnificativă față de anul precedent, însă insuficientă pentru a acoperi cererea internă.

Un alt factor agravant este localizarea geografică a rafinăriilor: majoritatea acestora sunt situate în vestul și centrul țării, ceea ce le face vulnerabile în fața atacurilor cu drone. „Acum sunt mult mai multe drone care vizează același obiectiv, străpungând efectiv apărarea, ca o pană de cavalerie medievală”, a explicat un executiv rus din sectorul energetic. „Apărările care funcționau înainte nu mai fac față presiunii. Aceasta este noua normalitate”.

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