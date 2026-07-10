Reducerea de 35 de bani nu a apărut pe bon

O reducere de numai 35 de bani, care nu a fost aplicată corect la un bax de bere, s-a transformat într-o amendă de 50.000 de lei pentru un magazin Penny din Iași. Un client a sesizat Protecția Consumatorilor, iar verificările au arătat că promoția de 10% anunțată la raft era, în realitate, de aproximativ 8,5%.

Compania care administrează supermarketul a susținut că a fost o simplă eroare umană și că suma plătită în plus de fiecare client era nesemnificativă. Judecătorii au refuzat însă să reducă sancțiunea, după ce au constatat că prețul greșit fusese practicat timp de aproximativ nouă luni.

Reducerea de 10% era, de fapt, de aproximativ 8,5%

Potrivit Ziarul de Iași, oferta verificată se referea la un pachet de patru doze de bere Carlsberg, prezentat în magazin sub denumirea „Doze de colecție”. O doză costa 5,79 de lei, ceea ce înseamnă că patru doze cumpărate separat ajungeau la 23,16 lei. După aplicarea reducerii de 10% anunțate de magazin, pachetul ar fi trebuit să coste 20,84 lei. La raft, pachetul era însă vândut cu 21,19 lei. Clientul plătea astfel cu 35 de bani mai mult, iar reducerea reală era de aproximativ 8,5%, nu de 10%.

Deși diferența pare foarte mică la o singură cumpărătură, inspectorii au considerat că prezentarea unei reduceri mai mari decât cea aplicată reprezintă o practică comercială înșelătoare.

Penny a primit amenzi de 56.000 de lei

Controlul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași a avut loc pe 9 ianuarie 2025, într-un magazin administrat de Rewe România, compania care operează rețeaua Penny. Inspectorii au aplicat două amenzi, în valoare totală de 56.000 de lei. Sancțiunea de 50.000 de lei a fost dată pentru practica comercială înșelătoare, iar o altă amendă, de 6.000 de lei, pentru nerespectarea condițiilor declarate în cazul produselor oferite spre vânzare.

Compania nu a contestat sancțiunea de 6.000 de lei, dar a cerut instanței anularea sau reducerea amenzii de 50.000 de lei.

Magazinul a spus că a fost o simplă eroare umană

În fața judecătorilor, reprezentanții Rewe România au susținut că nu au încercat să-i inducă în eroare pe cumpărători. Compania a explicat că diferența de 35 de bani a apărut în urma unei erori umane și că suma era prea mică pentru a justifica o sancțiune de 50.000 de lei.

Reprezentanții supermarketului au mai susținut că legea urmărește sancționarea unor comportamente repetate și menținute în timp, nu a oricărei greșeli, indiferent de gravitatea acesteia. Judecătorii nu au fost convinși de aceste argumente.

Prețul greșit a fost folosit timp de nouă luni

Instanța a constatat că oferta calculată greșit fusese folosită din martie până în decembrie 2024, timp de aproximativ nouă luni, până la epuizarea stocului. Astfel, chiar dacă fiecare cumpărător plătea în plus doar 35 de bani pentru un pachet de bere, diferența s-a repetat la mai multe vânzări. Încasările suplimentare obținute de supermarket nu mai puteau fi considerate nesemnificative, au apreciat magistrații.

Judecătorii au mai explicat că legea nu stabilește un prag minim de la care o practică poate fi considerată înșelătoare. Valoarea mică a diferenței de pe un singur bon nu înseamnă că abaterea nu există.

Amenda de 50.000 de lei era minimumul prevăzut de lege

Instanța a respins plângerea companiei și a menținut sancțiunea aplicată de Protecția Consumatorilor. Magistrații au arătat că amenda de 50.000 de lei era chiar minimul prevăzut de lege și că promoția prezentată greșit a avut un efect economic direct asupra cumpărătorilor.

Clienții au fost puși în situația de a cumpăra în mod repetat produsul la un preț mai mare decât cel care ar fi trebuit să rezulte din reducerea afișată.

Ce trebuie să faci dacă prețul de pe bon este diferit de cel de la raft

Președintele ANPC, Csaba Bekesi, le recomandă cumpărătorilor să încerce mai întâi să rezolve problema direct cu reprezentanții magazinului.

„În cazul în care operatorul economic refuză această soluționare amiabilă a acestei neînțelegeri, le recomandăm consumatorilor să apeleze cu încredere către Autoritatea Națională”, a declarat Csaba Bekesi pentru Observator News.

Clienții ar trebui să verifice bonul înainte să părăsească magazinul și să compare prețul încasat la casă cu cel afișat la raft. Bonul fiscal și o fotografie a etichetei pe care apare promoția pot deveni dovezi importante, dacă magazinul refuză să corecteze diferența. Mulți cumpărători descoperă problema abia după ce ajung acasă, mai ales atunci când sunt grăbiți și nu verifică imediat bonul.

Amenzile pot ajunge la procente din cifra de afaceri

Președintele ANPC avertizează că sancțiunile pentru practicile comerciale înșelătoare nu sunt stabilite în funcție de suma pierdută de un singur cumpărător.

„Amenzile sunt foarte mari. Dacă vorbim despre practici înșelătoare, putem merge până în procente din cifra de afaceri. Aceste sume pot fi de ordinul zecilor de mii de lei”, a explicat Csaba Bekesi.

Aceleași probleme pot apărea și la cumpărăturile online. O promoție poate fi afișată pe pagina produsului, dar poate dispărea în momentul în care cumpărătorul ajunge la plata finală.

„Sunt tot felul de promoții, dar în momentul în care dai clickul final pentru a face plata, s-ar putea să-ți dai seama că nu numai că nu mai ai promoția respectivă, ci de multe ori poate plătești în plus”, a declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons, pentru aceeași sursă.

La cumpărăturile online, consumatorii sunt sfătuiți să păstreze capturi de ecran cu oferta, prețul afișat, confirmarea comenzii și dovada plății.