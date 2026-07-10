Unde este, de fapt, magazinul

Noul boutique Rolex se află în Titlis Tower, pe Muntele Titlis, deasupra stațiunii Engelberg, în Alpii elvețieni. Vorbim despre una dintre cele mai spectaculoase locații în care poți vedea un magazin de ceasuri: la peste 3.000 de metri altitudine, lângă ghețar, cu vedere panoramică spre Alpi.

Titlis Tower a fost deschis oficial la finalul lunii mai 2026 și marchează prima etapă importantă dintr-un proiect mai mare de modernizare a zonei. Noua stație montană Titlis Peak Station urmează să fie finalizată în 2029.

Un Rolex într-un fost turn de comunicații

Partea interesantă este că boutique-ul nu a fost construit într-o clădire complet nouă. Titlis Tower pornește de la un vechi turn de comunicații ridicat în anii 80, folosit inițial pentru infrastructură tehnică.

În loc să fie demolat, turnul a fost transformat de biroul elvețian de arhitectură Herzog & de Meuron, cunoscut pentru proiecte mari la nivel internațional. Rezultatul este o clădire din oțel și sticlă, cu restaurant, platformă de observare și boutique Rolex.

Cine este în spatele proiectului

Proiectul Titlis Tower aparține Titlis Bergbahnen, compania care operează infrastructura turistică din zonă. Boutique-ul Rolex este operat prin Bucherer, retailerul elvețian cumpărat de Rolex în 2023.

Asta face locația și mai interesantă. Rolex nu a pus magazinul aici doar ca să vândă ceasuri, ci ca parte dintr-o experiență completă: munte, arhitectură, restaurant, panoramă și lux elvețian concentrat într-un singur loc.

Patrick Zwyssig, membru în consiliul Titlis Bergbahnen și președintele comisiei de construcție, a descris proiectul destul de clar: „Titlis Tower nu este un proiect de construcție obișnuit, este un statement”.

Cât costă investiția

Titlis Tower este doar prima piesă dintr-un proiect mult mai mare. Titlis Bergbahnen investește aproximativ 150 de milioane de franci elvețieni în Titlis Tower și în noua stație montană, care trebuie terminată până în 2029.

Scopul este simplu: Titlis vrea să devină o destinație internațională de top pe tot parcursul anului, nu doar un loc unde vii pentru zăpadă sau pentru o poză cu ghețarul.

Ce mai găsești acolo

Pe lângă boutique-ul Rolex, Titlis Tower are și Horizon Deck, o platformă de observare aflată la 55 de metri deasupra ghețarului. În zilele senine, de acolo se pot vedea Alpii, Platoul Elvețian și chiar direcții spre Italia, Germania și Franța.

Tot în turn se află Josephs Restaurant, un restaurant de tip casual fine dining. Practic, poți urca pe munte, să vezi ghețarul, să mănânci într-un restaurant panoramic și să intri într-un boutique Rolex fără să fii pe Bahnhofstrasse sau în Geneva.

Poți cumpăra un Rolex de acolo? Teoretic, da

Chiar dacă magazinul se află într-un loc spectaculos, regulile Rolex rămân aceleași. Locația este unică, dar asta nu înseamnă că pleci automat cu un Submariner, Daytona sau GMT-Master II la mână.

Pentru modelele foarte căutate, lista de așteptare rămâne parte din experiență. Diferența este că, de data asta, îți lași numele la peste 3.000 de metri altitudine.

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