Timp de 16 ani, Vica Blochina a a avut o relație extraconjugală cu Victor Pițurcă. Rodul iubirii lor e Edan, băiatul lor care ieri, 5 mai, a împlinit 18 ani. Cu această ocazie, Vica a făcut publică o nouă fotografie cu ea și Edan, care e transformat, mulți spun că e leit tatăl lui.

„La mulți ani ❤️ dragostea mea ❤️ prietenul meu cel mai bun. Fiul meu”, a fost mesajul Vicăi Blochina pentru Edan, mesaj postat pe rețelele de socializare. După ce ani de zile a fost crescut de mama lui, în urmă cu ceva timp Edan s-a mutat la tatăl lui, Victor Pițurcă are acum grijă de creșterea și educația lui.

Vica Blochina, în depresie după ce fiul ei s-a mutat

Vica Blochina a mărturisit că a traversat un coșmar emoțional din momentul în care Edan a decis să se mute la tatăl lui. Crescându-l singură și investind multă dragoste și efort în educația sa, Vica Blochina a simțit că pământul îi fuge de sub picioare atunci când fiul ei a decis să se mute.

A recunoscut că a trecut prin momente de depresie cruntă, dar că a găsit sprijin și alinare în credința sa și în comunitatea bisericii. Cu toate acestea, Vica a ajuns să înțeleagă că decizia lui Edan de a locui cu tatăl său a fost una înțeleaptă și benefică pentru el. Acceptând că fiul ei are nevoie de tatăl său în această etapă a vieții sale, Vica s-a împăcat cu ideea că Edan nu va mai locui cu ea.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu. Am plecat o lună în Thailanda, m-am îngrășat 15 kilograme. Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine. Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de un an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc.

Toate gândurile negative m-au copleșit. Am eșuat ca mamă, nu mai suportam pe nimeni lângă mine să am o relație, nu pot să fac nimic cu viața mea, sunt plină de datorii. Tot ce am construit, eu am pierdut. (…) Îmi e greu să vorbesc, că îmi vine să plâng. La psiholog nu m-am dus, alcool nu beau, dar m-am dus foarte mult la biserică. Îl sunam zilnic pe părinte. Dumnezeu m-a ajutat să trec peste durerea asta. Cred că a fost o perioadă karmică în viața mea”, a mărturisit Vica Blochina, la „Online Story”.

