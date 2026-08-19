„14 ani… Doamne, 14 ani ai implinit… Prințesa mea, nu-mi vine să cred. Îți mulțumesc, Doamne! La mulți ani, inima din mine, băbuța mea, bebelușa mea, prima mea iubire”, a scris Raluca Pastramă pe contul de socializare.

Raluca Pastramă a slăbit mult din cauza stresului

Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, a slăbit 7 kilograme fără dietă. Aceasta a explicat că nu și-a propus asta, însă, din cauza stresului nu a mai putut mânca. Bruneta s-a întors în sala de sport și în cadrul unui interviu, e a dezvăluit ce s-a întâmplat în viața familiei sale în ultima vreme.

Raluca Pastramă a spus că a avut o perioadă mai dificilă, iar din cauza stresului a ajuns de la 65 de kilograme la 58.

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„Sinceră să fiu, nu am ținut neapărat o dietă, doar că mi s-au mai întâmplat niște lucruri și nu am mai mâncat deloc. Nu am mai putut să mănânc. Eu funcționez pe bază de stres. În momentul în care am început să slăbesc, cred că aveam în jur de aproape 65 de kilograme și am ajuns la 58. Nu mi-am propus neapărat să slăbesc.

Eu când îmi propun să slăbesc, după aceea îmi este mai rău foame, am mai multe pofte. Dar nu, a fost ceva pe bază de stres. Eu așa funcționez când sunt foarte, foarte supărată și foarte nervoasă: nu pot să mai mănânc absolut deloc. Și chiar dacă mănânc, indiferent ce mănânc, nu se depune”, a spus Raluca Pastramă pentru Spynews.ro.

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