Anunțul vine după ce investigarea unor postări suspecte din rețelele sociale a scos la iveală o rețea amplă, concepută pentru a masca originea rusă a mesajelor de propagandă.

Propagandă generată automat și mascată prin tehnologie

Operatorii rețelei introduceau instrucțiuni în limba rusă și foloseau sistemul ChatGPT pentru a crea comentarii și articole distribuite ulterior pe platforme precum Substack, Telegram, X, Facebook și LinkedIn.

Pentru a nu trezi suspiciuni, aceștia cereau în mod explicit inteligenței artificiale să elimine orice amprentă sau indice lingvistic ce ar fi putut trăda originea autorilor.

Deși serviciile OpenAI sunt blocate oficial pe teritoriul Rusiei, persoanele implicate au ocolit restricțiile tehnice prin utilizarea rețelelor private virtuale (VPN).

Institut fals și un „indice al suveranității” favorabil Moscovei

Campania nu se limita la distribuirea de mesaje pro-ruse pe rețelele de socializare, ci încerca să construiască o aparență de autoritate științifică. În centrul acestei strategii s-a aflat promovarea unei organizații numite International Burke Institute (IBI).

Site-ul acestei entități conținea materiale preluate din lucrări academice reale, atribuite de multe ori în mod fals altor persoane, pentru a crea iluzia unei instituții de cercetare independente.

Totodată, rețeaua a dezvoltat un așa-numit „indice al suveranității”, un instrument de evaluare a riscurilor care prezenta Rusia într-o lumină pozitivă, criticând în paralel statele occidentale.

Postările generate prin intermediul ChatGPT trimiteau utilizatorii către această platformă falsă, dând impresia că informațiile provin de la un institut de analiză credibil.

Efect redus în prezent, dar un risc major pentru viitor

Reprezentanții OpenAI au precizat că operațiunea descoperită nu a apucat să strângă o audiență foarte mare pe internet. Cu toate acestea, pericolul principal a fost identificat în arhitectura construită, care putea fi extinsă rapid pentru campanii de influență la o scară mult mai mare.

În mod paradoxal, deși tehnologia AI le-a permis operatorilor să creeze conținut rapid și să își ascundă identitatea, tot urmele lăsate prin folosirea ChatGPT au dus la identificarea întregii infrastructuri.

Acesta nu este primul caz în care instrumentele dezvoltate de OpenAI sunt folosite de actori pro-ruși. În luna februarie, compania a închis un alt grup de conturi asociate cu Rybar, o organizație media pro-rusă despre care autoritățile britanice susțin că este finanțată de corporația de stat Rostec, coordonată de Administrația Prezidențială de la Moscova și conectată la serviciile ruse de informații. Până la acest moment, Ambasada Rusiei la Londra și Ministerul rus de Externe nu au oferit reacții oficiale la solicitările de comentarii.

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