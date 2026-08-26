Ce înseamnă oprirea rețelei 2G?

Rețelele 2G, cunoscute și sub denumirea de GSM, sunt utilizate de peste trei decenii și au fost baza comunicării mobile la începutul anilor 90. Chiar și după ce standardele 3G și 4G au fost introduse, 2G a continuat să fie folosit pentru apeluri telefonice și mesaje text, precum și pentru o gamă largă de dispozitive, cum ar fi terminalele de plată cu card, alarmele, modulele de urgență din autoturisme și senzori industriali.

Totuși, operatorii de telefonie mobilă din Germania au anunțat deja datele limită pentru dezactivarea rețelei 2G: Telekom va opri serviciul la sfârșitul lunii iunie 2028, Vodafone – la sfârșitul lunii septembrie 2028, iar Telefónica (O2) – cel târziu în decembrie 2028.

Ce se întâmplă cu dispozitivele care folosesc 2G?

Odată cu închiderea rețelei 2G, toate dispozitivele care se bazează exclusiv pe acest standard vor deveni complet inutile. Telefoanele cu taste, care nu suportă 4G, vor putea fi folosite doar pentru activități care nu necesită rețea, cum ar fi jocurile sau funcțiile offline. În plus, sistemele de alarmă mai vechi, contoarele inteligente, terminalele de plată și alte dispozitive similare vor necesita înlocuire sau modernizare.

Potrivit Giga.de, chiar și unele smartphone-uri mai noi, care utilizează tehnologia 2G pentru apelurile vocale, ar putea avea probleme, în special dacă nu sunt compatibile cu serviciul Voice over LTE (VoLTE). Proprietarii acestor dispozitive vor trebui să le înlocuiască pentru a putea continua să efectueze apeluri telefonice.

Ce alternative există pentru utilizatorii de telefoane cu taste

Pentru utilizatorii de telefoane cu taste și pentru operatorii de dispozitive de tip IoT (Internet of Things), recomandarea este să înceapă din timp procesul de trecere la tehnologii mai noi. Există deja pe piață telefoane mobile simple, dar compatibile cu standardele 4G, care asigură o tranziție facilă pentru cei care preferă simplitatea.

În concluzie, deși telefoanele cu taste au fost o soluție de încredere pentru mulți ani, utilizatorii trebuie să se pregătească pentru schimbare. Odată cu dispariția rețelei 2G, adaptarea la noile tehnologii devine inevitabilă.

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