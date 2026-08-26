Cum au reușit minorii să păcălească restricțiile legale

Fenomenul a fost monitorizat atent în ultimele luni, în condițiile în care inițiativa australiană a declanșat demersuri similare în țări precum Franța sau Regatul Unit. În ciuda eforturilor legislative, cifrele din vara anului 2026 demonstrează că utilizarea aplicațiilor a revenit la niveluri comparabile sau chiar superioare perioadei de dinainte de interdicție.

Potrivit analizei publicate de Qustodio, în luna iulie 2026, aproximativ 11,36% dintre copiii cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani foloseau în continuare TikTok. Procentul este mai mare decât cel înregistrat în noiembrie 2025 (10,73%), înainte de intrarea în vigoare a legii, și aproape egal cu cel din decembrie 2025 (11,42%).

În categoria de vârstă 13-15 ani, 25,96% dintre adolescenți continuă să navigheze pe aplicația de videoclipuri scurte, înregistrându-se o scădere de doar un procent față de momentul blocajului.

Experții în securitate cibernetică explică faptul că tinerii au găsit rapid metode tehnice pentru a ocoli blocurile impuse de platforme.

Yasmin London, expertă în cadrul Qustodio, a subliniat că adolescenții accesează aceste rețele prin intermediul conexiunilor VPN sau își falsifică simplu vârsta la crearea conturilor, avertizând totodată că astfel de restricții rigide pot pur și simplu să nu funcționeze în mediul digital.

Migrarea către WhatsApp

Pe lângă fentarea blocajelor pe platformele tradiționale, datele statistice arată o reorientare masivă a tinerilor sub 16 ani către servicii alternative de comunicare. Aplicația de mesagerie WhatsApp, care nu a fost inclusă în sfera de aplicare a legii, a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de utilizatori minori.

Informațiile au fost colectate prin analizarea datelor lunare anonimizate ale utilizatorilor care au petrecut mai mult de cinci minute consecutive pe o rețea în cursul unei luni.

Autoritățile de la Canberra au susținut ferm că măsura radicală a fost adoptată din necesitatea de a proteja copiii de fenomenul de hărțuire online și de impactul algoritmilor prădători.

Cu toate acestea, un studiu realizat de o echipă de cercetători din Australia și publicat în iunie a adus foarte puține dovezi în sprijinul eficienței acestei măsuri, confirmând criticile exprimate încă de la început de marile companii din sectorul tehnologic.

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